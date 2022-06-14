AB Konseyi Başkanı Michel: "Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliği"

Michel, Karadağ ziyareti kapsamında Başbakan Dritan Abazovic ile de görüşecek.

Djukanovic de Batı Balkanlar'ın istikrarının AB üyeliğiyle eş anlamda olduğuna işaret ederek, ülkesinin hukukun üstünlüğü ve adalet konularında ilerleme kaydetmesi gerektiğini vurguladı.

Michel, Karadağ'ın AB üyelik yolunda oldukça ilerleme kaydettiğine dikkati çekerek, "Batı Balkanlar AB'nin hiç olmadığı kadar stratejik önceliğidir." ifadesini kullandı.

Rusya'ya yaptırım uygulama konusunda AB ile uyumlu hareket eden Karadağ'a teşekkür eden Michel, "Anlaşmaya varılan 6 yaptırım paketiyle Rus ekonomisine baskı uygulamaya devam ediyoruz. Karadağ da Ukrayna'dan gelen göçmenlere kapılarını açtı." dedi.

Michel, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Karadağ'ın başkenti Podgorica'da Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic ile ortak basın toplantısı düzenledi.

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Kaynak: AA

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