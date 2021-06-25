Üye Girişi
AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor - Son Dakika

AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor

25.06.2021 09:56

Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sıkça sitem ettiği Gümrük Birliği ve Türkiye'de bulunan Suriyelilere sağlanan finansman desteği için adım atılması sonunda kararlaştırıldı. AB liderleri, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi konusunda teknik çalışmanın başlamasını ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanacak finansmanla ilgili resmi teklifin gecikmeksizin sunulmasını istedi.

AB Zirvesi devam ederken Türkiye ile ilgili görüşmelerin tamamlanmasının ardından zirve bildirisinin Türkiye hakkındaki bölümü kamuoyuyla paylaşıldı.

BİLDİRİDE STRATEJİK ÇIKARA VURGU YAPILDI

AB Konseyi'nin Doğu Akdeniz'deki durumu ve AB-Türkiye ilişkilerini yeniden görüştüğüne dikkat çekilen bildiride, Doğu Akdeniz'de güvenli ve istikrarlı bir çevrenin, Türkiye ile karşılıklı faydalı ve iş birliğini geliştiren ilişkilerin, AB'nin stratejik çıkarına olduğu vurgulandı.

Bildiride, Doğu Akdeniz'de gerginliğin düşmesinin olumlu karşılandığı ve bunun sürdürülmesi gerektiği ifade edildi.

"AB, TÜRKİYE İLE İŞ BİRLİĞİNİ ARTIRMAYA HAZIR"

AB'nin Türkiye ile aşamalı, orantılı ve geri dönülebilir biçimde ortak çıkarları içeren pek çok alanda iş birliğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilen bildiride, AB liderlerinin AB ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirme için teknik çalışmaların başlamasını not ettiği belirtildi.

GÜMRÜK BİRLİĞİ VE YÜKSEK DÜZEYLİ DİYALOG

Gümrük Birliğinin güncellenmesine yönelik yetkilendirmenin, AB Konseyi'nde ilave yönlendirme ile kabul edilebileceği dile getirilen bildiride, mevcut Gümrük Birliğinin uygulanmasında yaşanan sıkıntıların giderilmesi ve bunun AB üyesi bütün ülkelere etkin biçimde uygulanması gerektiği kaydedildi.

Bildiride, AB liderlerinin göç, sağlık, iklim, terörle mücadele ve bölgesel meseleler gibi karşılıklı çıkara dayalı konularda Türkiye ile yüksek düzeyli diyalog hazırlıklarını not ettiği vurgulandı.

SURİYELİLER İÇİN RESMİ TEKLİF SUNULMASI İSTENDİ

Bildiride, "AB Konseyi, AB Komisyonuna Türkiye, Ürdün, Lübnan ve bölgenin diğer bölümlerindeki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluklara sağlanacak finansmanın devamı için resmi teklifi gecikmeksizin sunması çağrısını yapmaktadır." denildi.

KIBRIS VE KAPALI MARAŞ KONUSU DA GÜNDEMDEYDİ

Kıbrıs konusundaki çözümün siyasi eşitliğe dayalı iki toplumlu, iki bölgeli federasyon temelinde sağlanabileceği yönündeki AB tezine dikkat çekilen bildiride, AB liderlerinin kapalı Maraş'ın statüsünün önemine vurgu yaptığı, BM Güvenlik Konseyi kararlarının uygulanması için çağrıda bulunduğu ifade edildi.

AB Konseyi, İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan Kıbrıs konulu görüşmelerin, resmi müzakerelerin başlamasını sağlamamasından üzüntü duyulduğunu, AB'nin süreci desteklemede aktif rol oynamayı sürdüreceğini kaydetti.

"TÜRKİYE'DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜYLE İLGİLİ GELİŞMELER ENDİŞE KAYNAĞI"

Türkiye'de hukukun üstünlüğü ve temel haklarla ilgili gelişmelerin endişe kaynağı olduğu savunulan bildiride, siyasi partilerin, insan hakları savunucularının ve medyanın hedef alındığı ileri sürülerek, bunların demokrasi, hukukun üstünlüğü ve kadın haklarında gerilemeye neden olduğu iddia edildi.

Bildiride, "AB Konseyi, bölgesel barış ve istikrarda Türkiye ve AB'nin ortak çıkarları doğrultusunda Türkiye ve tüm aktörlerin bölgesel krizlerin çözümüne olumlu katkı yapmasını beklemektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İKİ KONUDA SIK SIK AB'YE SİTEM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AB'ye Gümrük Birliği ve Türkiye'de bulunan Suriyeliler için sağlanan finansman desteği için sık sık sitemde bulunuyor. 3 gün önce Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşen Erdoğan, görüşmede Gümrük Birliği'nin güncellenmesi müzakerelerine bir an evvel ve önkoşulsuz şekilde başlamak gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki Uluslararası Göç Konferansı'nda yaptığı konuşmada ise Avrupa Birliği'nin Suriyeli mülteciler için Türkiye'ye verdiği sözleri tutmadığını hatırlatarak, "Avrupa Birliği, 100 bin sığınmacı için Yunanistan'a 3 milyar euro destek verirken, 4 milyon sığınmacı için elini taşın altına koymadı. Bir araya geldiğimizde açıklamaları hep yalan" ifadelerini kullandı.

AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor

Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği, Türkiye, Kıbrıs, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek 12:12 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek 12:04 "Komşularıma gidiyorum" diyerek ortadan kaybolan kadın, evine geri döndü Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi 11:41 Alişan hastane kapısından ayrılmıyor! ''Durumu çok kritik'' diyerek entübe edilen kardeşi Selçuk Tektaş için dua istedi
Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı 11:31 Başlarına talih kuşu kondu! Yıllardır göç veren köye Filyos Limanı nedeniyle geri dönüşler başladı Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 11:17 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı 10:54 "Kanserim" yalanıyla 8 yıl boyunca kocasını aldatan kadın 40 bin lira tazminat ödeyecek
AK Parti'nin 10:18 AK Parti'nin "Yüzde 45 oyumuz var" çıkışına Kılıçdaroğlu'ndan yanıt: Haydi ne bekliyorsun, hemen seçim Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı 10:15 Erzurumlu vatandaş yaşayacak kimse kalmayınca köyünü 10 milyon liraya satışa çıkardı

Son Dakika Haberleri
12:11 Son Dakika: Formula 1'de 2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de gerçekleştirilecek
12:01 Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi
11:58 İlk sıcak hava balonu ihraç edildi! Yerli ve milli imkanlarla üretildi
11:43 İşveren, kısa çalışma ödeneğinin yıl sonuna kadar devam etmesini istiyor
11:38 Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor
11:30 Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar
11:16 Son Dakika! CHP İstanbul Milletvekili Saliha Sera Kadıgil Sütlü, partisinden istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne katıldı
11:12 Vergi kanununda önemli değişiklikler yolda! Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan tek tek sıraladı
11:03 Burak Elmas ve Fatih Terim zirvesinde tüm transferler netleşti! İşte Galatasaray'ın yeni kadrosu
10:55 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il
Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu Arabanın jantına saklanmış! Bir metrelik yılanın 22 kilometrelik yolculuğu gündem oldu         
12:18
Erdoğan, çevirmenliğini yapan Kavakçı'nın kızıyla ilgili konuştu: Trump da Biden da Fatma'yı övdü Erdoğan, çevirmenliğini yapan Kavakçı'nın kızıyla ilgili konuştu: Trump da Biden da Fatma'yı övdü         
12:07
Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi Fatih Altaylı, eski başkan Aziz Yıldırım'a verdi veriştirdi         
12:02
Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor Kenan ve Salih'i bitiren Kara Kartal, Teixeira ile üçüncü bombayı patlatıyor         
11:38
Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar Bakan Soylu'nun Sezgin Baran Korkmaz'ın uçağını kullandığı iddialarına İçişleri'nden yanıt! Faturayı da paylaştılar         
11:30
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, paylaştı! İşte aşılanma oranı en yüksek 10 il         
10:56
Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı Kameralara dudak dudağa yakalandılar! İngiltere Sağlık Bakanı Hancock 15 yıllık eşini, evli danışmanıyla aldattı         
10:48
Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı Kurulan saadet zinciri 100 milyon dolarla çöktü, kokoreççi Ramazan 2 milyon TL kaptırdı         
10:17
Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi Eski Galatasaraylı Nzonzi, sosyetik güzel Seda Pakseker'le gizlice evlendi         
10:06
Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı Kuma olmadığı için öldürülen 16 yaşındaki Emine'nin vasiyeti ortaya çıktı         
09:59
Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı Ünlü cerrahın karısından şok iddia: Üçlü ilişkiyi reddettiğim için bana boşanma davası açtı         
09:34
Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı Türkiye'de bulunan 5 şehir hastanesini işleten Rönenans İşletme Hizmetleri, Danimarkalı ISS Facilities'e satıldı         
09:33
Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı Marcus, Şevval Şahin'i kıskanınca Sabancıların torunu Kerem Kamışlı'yı denize attı! Lüks mekandakiler dondu kaldı         
22:33
Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi Yaptığı savunma daha da rezil! Kadın öğretmen, boş sınıfta öğrencisiyle cinsel ilişkiye girdi         
21:58
Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz Tatil sezonunu Fethiye'de açan Tuvana Türkay'dan iddialı poz         
21:16
Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu Mersin'de dağ evindeki çadırda genç çiftin cansız bedenleri bulundu         
19:11
Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok Üç gün önce evlendiği karısı yanı başında son nefesini verdi! Bu acının tarifi yok         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.06.2021 12:47:36. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: AB liderler zirvesinde, Erdoğan'ın yıllardır sitem ettiği iki konuda nihayet adım atılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement