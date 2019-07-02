AB liderleri kararını verdi
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- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk'ın açıklamaları BRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB...
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:18 Kaynak: AA
- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk
'ın açıklamaları BRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya
Savunma Bakanı Ursula von der Leyen
'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel
, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası
Başkanlığına ise Christine Lagarde
'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
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