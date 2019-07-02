Son Dakika Haberleri: AB liderleri kararını verdi
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AB liderleri kararını verdi

42 dakika önce

- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk'ın açıklamaları BRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB...

- AB Konseyi Baskanı Donald Tusk'ın açıklamaları BRÜKSEL - AB Konseyi Baskanı Donald Tusk, AB Liderler Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında AB liderlerinin, AB Komisyon Başkanlığına, Almanya Savunma Bakanı Ursula von der Leyen'in atanması konusunda uzlaştığını, AB Konseyi Başkanlığına Charles Michel, AP Başkanlığına Sergei Stanishev, AB Yüksek Temsilciğine Josep Borrell, Avrupa Merkez Bankası Başkanlığına ise Christine Lagarde'ın atanması konusunda mutabık kalındığını belirtti.
AB liderleri kararını verdi
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 09:18 Kaynak: AA
Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği, Donald Tusk, Almanya, Güncel
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