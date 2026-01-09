AB Liderleri Lübnan'da Ortaklık Vurgusu - Son Dakika
AB Liderleri Lübnan'da Ortaklık Vurgusu

09.01.2026 18:32
Ursula von der Leyen ve Antonio Costa, Beyrut'ta AB-Lübnan ilişkilerini güçlendirecek adımları açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta ikili ilişkileri güçlendirme ve bölgesel meselelerde ortaklık mesajları verdi.

Von der Leyen ve Costa, Beyrut'ta Cumhurbaşkanı Joseph Avn ile bir araya gelmelerinin ardından basına açıklamalarda bulundu.???????

AB'nin üç temel alanda ilişkileri geliştirmeyi hedeflediğini bildiren von der Leyen, Mayıs 2024'teki ziyareti sırasında açıkladığı 1 milyar avroluk destek paketinin Beyrut hükümetinin hayata geçirdiği reformlara eşlik ettiğini belirterek, "Yargı ve ekonomi reformlarında attığınız önemli adımları memnuniyetle karşılıyoruz. Bankacılık sisteminin reformu, ekonomiyi istikrara kavuşturmak ve Lübnan'a daha fazla yatırım çekmek için kesinlikle çok önemli olacak. Bu aynı zamanda IMF ile bir anlaşmaya ve AB'den daha fazla desteğe de zemin hazırlayabilir." ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, diğer alanın güvenlik ve savunma olduğunun altını çizerek, "Bu nedenle Lübnan Silahlı Kuvvetlerine, İç Güvenlik Kuvvetlerine ve genel güvenliğe önemli destek sağlıyoruz." dedi.

Ayrıca, Lübnan ve İsrail arasındaki ateşkesin tüm taraflarca tam olarak saygı görmesinin hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir olunduğunu vurgulayan von der Leyen, "Lübnan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğü korunmalıdır. Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılması son derece önemlidir. Bu nedenle, dün Litani Nehri'nin güneyindeki silahsızlanma planının ilk aşamasının tamamlandığına dair açıklamanızı çok memnuniyetle karşılıyorum. Lübnan'ın İsrail ile diyalog kurma çabalarını da memnuniyetle karşılıyorum." diye konuştu.

Von der Leyen, üçüncü unsurun da Suriyelilerin güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir dönüşleri için koşullar oluşturmak için çalışma olduğuna işaret ederek,"Bunun için Suriye içindeki istikrar ve ekonomik iyileşme esastır. Bu, bugün Şam'daki ziyaretimizin özündeki mesajdı." değerlendirmesini yaptı.

Von der Leyen bu amaçla, AB'nin bir yandan Lübnan'daki mültecileri ve ev sahibi toplulukları diğer yandan 80 milyon avroluk bir programla Suriye'deki Suriyelilerin evlerine dönüşlerini ve yeniden entegrasyonunu destekleyeceğini duyurdu.

Costa da Lübnan'ın son bir yıl içinde kaydettiği ilerlemeleri takdir ettiğini vurgulayarak, "AB, bu hızla değişen ortamda yol alırken Lübnan'ı desteklemeye hazırdır. Lübnan, AB'ye güvenebilir. Coğrafi, tarihi ve kültürel yakınlığımız, halklarımız arasında güçlü bir bağ oluşturmakta ve ortaklığımıza yön vermektedir." mesajlarını paylaştı.

Kaynak: AA

