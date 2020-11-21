AB, Mısır'da insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişeli - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Mısır'da bazı insan hakları aktivistlerinin gözaltına alınmasından endişe duyulduğunu ve bunun Mısır makamlarına iletildiğini bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, konuyla ilgili açıklamasında, Mısır'daki Kişisel Haklar Girişimi'nin (EIPR) üst düzey yöneticilerinin son birkaç gün içinde gözaltına alındığını belirterek "Bu gelişmeler ciddi endişe kaynağıdır ve AB, bunu Mısır makamlarına iletmiştir." ifadesini kullandı.

EIPR'nin siyasi, sivil, ekonomik ve sosyal hakları savunarak Mısır halkına çok önemli hizmet verdiğini aktaran Stano, EIPR'in saygıdeğer bir muhatap olduğunu vurguladı.

Stano, sivil topluma alan sağlamanın AB-Mısır Ortaklık Öncelikleri arasındaki ortak taahhütlerden olduğunu ve Mısır Anayasası'nda da yer aldığını hatırlatarak "İnsan hakları ve temel özgürlüklere saygı AB-Mısır ilişkilerinin esas unsurlarından birini oluşturmaktadır." açıklamasını yaptı.

EIPR İdari Direktörü Muhammed Beşir 16 Kasım'da, grubun Ceza Adaleti Departmanı Başkanı Karim Ennarah 18 Kasım'da ve EIPR Genel Direktörü Gasser Abdel Razek dün gözaltına alınmıştı.

Mısır, özgürlüklerin kısıtlanması ve muhaliflere yönelik gözaltılar nedeniyle uluslararası eleştirilere maruz kalıyor. Kahire yönetimi ise sık sık hukuka ve insan hakları ilkelerine bağlı olduğunu savunuyor.