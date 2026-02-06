AB'nin Vize Stratejisinde Türkiye'ye Etki Yok - Son Dakika
AB'nin Vize Stratejisinde Türkiye'ye Etki Yok

06.02.2026 14:24
AB Komisyonu, yeni vize stratejisinin Türk vatandaşlarını doğrudan etkilemediğini açıkladı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, önerdiği yeni vize stratejisinde Türk vatandaşlarını doğrudan etkileyen bir husus bulunmadığını bildirdi.

AB Komisyonu Sözcüsü, 29 Ocak'ta açıklanan yeni vize stratejisi önerisine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

"Yeni açıklanan vize stratejisi AB ile 2013'ten beri Vize Serbestisi Diyaloğu yürüten Türkiye'yi nasıl etkileyecek?" sorusunu yanıtlayan AB Komisyonu Sözcüsü, "Vize stratejisinde Türkiye'yi doğrudan etkileyen bir husus yok." cevabını verdi.

AB Komisyonu Sözcüsü, aynı zamanda vize stratejisinin hiçbir ülke ya da coğrafi bölgeyi doğrudan hedef almadığını bildirdi.

Vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşları, seyahat yetkilendirmesi sistemine başvurmak zorunda kalmayacak

Türk basınında yaygın olarak AB'nin yeni vize stratejisinde "yeşil pasaport" sahiplerine ilave uygulamalar getirileceğine ilişkin haberlerin de bulunduğu hatırlatılarak, özel statüdeki pasaport sahiplerinin nasıl etkileneceğinin sorulması üzerine AB Komisyonu Sözcüsü, "Vizesiz seyahat edebilen Türk vatandaşlarının (örneğin diplomatik pasaport veya yeşil pasaport hamillerinin) haziran ayında hayata geçirilecek Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi (ETIAS) olarak bilinen seyahat yetkilendirmesi sistemi için başvuru yapmasına gerek bulunmuyor. Bu kapsamda söz konusu kişiler, vizeye ve ETIAS seyahat yetkilendirmesine ihtiyaç duymadan seyahat edebilecek." açıklamasında bulundu.

AB Komisyonu Sözcüsü, Türkiye'nin henüz vizeden muaf ülkeler arasında yer almadığını, Türk vatandaşlarının da ETIAS kapsamına girmeyeceğini kaydederek, "Bu nedenle Türk vatandaşlarının, AB'nin dış sınırlarını geçebilmek için ETIAS seyahat yetkilendirmesi değil, vize almaları gerekiyor." bilgisini verdi.

AB'nin yeni vize stratejisi alanında çalışmalar yapacağını duyurması, Türk basınında Türkiye'nin de bu durumdan etkileneceği yönünde iddialara neden olmuş, tartışmalara yol açmıştı.

AB'nin yeni vize stratejisi

AB Komisyonu'nun 29 Ocak'ta duyurduğu yeni vize stratejisi önerisinde düzensiz göçle mücadelede işbirliği yapan üçüncü ülkelere vize kolaylığı sağlanması, vizesiz seyahat rejimlerinin daha sıkı denetlenmesi ve yükümlülüklerini yerine getiren ülkelerde vizesiz seyahatin sürmesinin amaçlandığı bildirilmişti.

AB'nin vizeyi daha stratejik, koordineli ve kararlı bir şekilde kullanmak istediği aktarılırken, güvenilen partnerlerin vize sürecinin kolaylaştırılmasıyla desteklenmesi gerektiğine işaret edilmişti.

Strateji kapsamında, geri dönüş ve geri kabul konularında işbirliği göstermeyen, AB'nin güvenliğini tehdit eden eylemlerde bulunan üçüncü ülkelere yönelik vize başvurularının askıya alınması veya kısıtlanması gibi önlemlerin de gündeme gelebileceği belirtilmişti.

Vizesiz seyahat edenler için Avrupa Seyahat Bilgi ve Yetkilendirme Sistemi'nin (ETIAS), 2026'nın son çeyreğinde devreye gireceği de duyurulmuştu.

Yeni strateji kapsamında AB'nin nitelikli iş gücü, öğrenciler, araştırmacılar ve yenilikçi girişimciler için mevcut mevzuatta olası değişiklikleri de değerlendireceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Türkiye, Güncel, Vize, Son Dakika

