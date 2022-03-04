AB, Tunus'taki demokrasi deneyimine desteğini sürdürecek - Son Dakika

Avrupa Birliği'nin (AB) Tunus'taki demokrasi deneyiminin devam etmesi için desteğini sürdüreceği bildirildi.

Tunus Genel İşçi Sendikasından (TGİS) yapılan yazılı açıklamada, AB'nin Tunus Büyükelçisi Marcus Cornaro ile TGİS Genel Sekreteri Nureddin et-Tebbubi'nin bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamada, "Cornaro, AB'nin Tunusluların ülkedeki demokrasi deneyimini devam ettirme isteğine verdiği desteği teyit etti." ifadesi kullanıldı.

Cornaro'nun Tunus'taki ekonomik, sosyal ve siyasi krizin dünyada küresel anlamda karmaşık gelişmelerin yaşandığı bir zamana denk geldiğine işaret ederek, ülkenin mevcut krizden çıkması konusunda kendisine yardımcı ortaklar bulmasının önemine dikkati çektiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca Tunus'taki krizin çözümünün yine Tunusluların elinde olduğu belirtilerek, "AB, Tunusluların ciddi ve etkili bir diyalog yoluyla, zorluklarla yüzleşerek bu krizi atlatma kabiliyetine sahip olduğu inancındadır." ifadesine yer verildi.

Tunus'un demokrasi deneyimi ve mevcut siyasi kriz

Tunus, 14 Ocak 2011'de gerçekleşen ve 23 yıllık Zeynel Abidin bin Ali iktidarına son veren devrimin ardından ilk kez demokratik seçimlere gitti. "Arap Baharı" adı verilen sürecin "tek başarılı" ülkesi olarak gösterilen Tunus, 2011'den bu yana birtakım siyasi krizlere de sahne oldu.

Son olarak Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz 2021'de ilan ettiği "olağanüstü" kararlarla parlamentonun çalışmalarını dondurdu ve milletvekili dokunulmazlıklarını kaldırdı.

Said, 22 Eylül 2021'de yeni kararnamelerle yetkilerini genişleterek yürütme organını tamamen kendine bağladı.

Cumhurbaşkanı'nın aldığı tüm bu kararlar, ülkede bir tür "istisnai durum" oluşmasına yol açtı.

Bu süreçte Said, aralarında valilerin de yer aldığı birçok üst düzey yetkilinin görevine son verdi.

Ülkedeki siyasi ve sivil toplumdan birçok kesim Said'in kararlarını "darbe" olarak nitelendiriyor ve Tunus'un demokrasiden uzaklaştığını savunuyor.