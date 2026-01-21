AB ve ABD Arasındaki Yol Ayrımı - Son Dakika
AB ve ABD Arasındaki Yol Ayrımı

21.01.2026 12:34
Von der Leyen, Avrupa'nın vurgu yaparak ABD ile ortak güvenlik stratejisi gerektiğini belirtti.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD ile bir yol ayrımına geldiklerini belirterek, "Avrupa diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız." dedi.

Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, Strazburg'da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda ABD'nin Grönland nedeniyle gümrük vergileri uygulama hazırlığı konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Avrupa'nın güvenliği ve Arktik'te yaşanan gelişmelerin önemine dikkati çeken von der Leyen, "Grönland sadece dünya haritasının kilit bir bölgesindeki bir toprak parçası değil, aynı zamanda kritik ham maddeler açısından zengin, gelişmekte olan küresel deniz yollarında stratejik bir nokta." diye konuştu.

Von der Leyen, Grönland'ın özgür ve egemen bir halka ev sahipliği yaptığını kaydederek, Grönlandlıların egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sahip bir ulus olduğunu ve ülkelerinin geleceğine yalnızca onların karar vereceğini vurguladı.

ABD ile Arktik bölgesinin güvenliğinin sağlanması gerektiği konusunda hemfikir olduklarını aktaran von der Leyen,"Bu konuda sadece aynı görüşte değiliz, aynı zamanda özellikle NATO bağlamında birlikte çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Von der Leyen, Arktik'in güvenliği konusunda ABD ile aynı stratejik değerlendirmeyi paylaştıklarını kaydederek, "Bu nedenle, güvenlik gerekçeleriyle ek gümrük vergileri tehdidi kesinlikle yanlıştır. Eğer müttefikler arasında tehlikeli sarmala girersek, bu sadece düşmanları daha da cesaretlendirir." değerlendirmesinde bulundu.

AB liderlerinin yarın Brüksel'de bu konuyu ve verilecek yanıtı görüşmek üzere bir araya geleceğini anımsatan von der Leyen, "Bir yol ayrımındayız. Avrupa diyalog ve çözümü tercih ediyor ancak gerekirse birlik, aciliyet ve kararlılıkla hareket etmeye de tamamen hazırız." şeklinde konuştu.

"İlave gümrük tarifeleri transatlantik ilişkileri zedeler"

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da Avrupa'nın karşı karşıya olduğu jeopolitik sınamalara bakıldığında tablonun ağırlaştığını belirterek, önemli sınamalar arasında Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü saldırı savaşı, uluslararası kurallara dayalı düzenin aşındırılması ve temel ittifakların sorgulanması gibi unsurların bulunduğunu söyledi.

AB'nin bu süreçten daha güçlü, daha dirençli ve daha egemen bir şekilde çıkacağını savunan Costa, bunun gerçekleşmesi için "ilkeler Avrupası", "koruma Avrupası" ve "refah Avrupası" olmak üzere üç temel bileşenin olması gerektiğini anlattı.

Costa, Avrupa'nın uluslararası hukuk, toprak bütünlüğü ve ulusal egemenlik ilkeleri etrafında birleştiğinin altını çizerek, "Danimarka Krallığı ve Grönland ile tam dayanışma ve destek içindeyiz. Danimarka ve Grönland'ın geleceğine yalnızca Danimarka ve Grönland karar verebilir." ifadelerini kullandı.

Özellikle NATO çerçevesinde olmak üzere, Arktik bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanmasına yönelik ortak bir transatlantik çıkar bulunduğunu kabul ettiklerini de kaydeden Costa, "İlave gümrük tarifeleri transatlantik ilişkileri zedeler ve AB-ABD anlaşmalarıyla bağdaşmaz." uyarısında bulundu.

Costa, Avrupa'nın her türlü baskı ve zorlamaya karşı kendini, üye ülkeleri, vatandaşlarını ve şirketlerini savunmaya hazır olduğunun altını çizerek, ortak çıkar alanlarının tamamında ABD ile yapıcı bir şekilde angajmanı sürdürmek istediklerini söyledi.

"Uluslararası hukukun ihlal edilmesini hiçbir yerde kabul edemeyiz"

Antonio Costa, güçlünün hukukunun zayıfın haklarının önüne geçmesini kabul edemeyeceklerine vurgu yaparak, "Çünkü uluslararası kurallar isteğe bağlı değildir ve ittifaklar yalnızca bir dizi işlem ve pazarlığa indirgenemez. Uluslararası hukukun ihlal edilmesini hiçbir yerde kabul edemeyiz. İster Ukrayna'da, ister Grönland'da, ister Latin Amerika'da, Afrika'da ya da Gazze'de olsun." diye konuştu.

Aynı şekilde insan hakları ihlallerini de kabul etmediklerini dile getiren Costa, böyle zamanlarda ilkelerin her zamankinden daha fazla önem taşıdığının altını çizdi.

Kaynak: AA

Diplomasi, Güvenlik, Ekonomi, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
