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AB'ye 2021'de 195 bin kişi yasa dışı şekilde girdi - Son Dakika

AB'ye 2021'de 195 bin kişi yasa dışı şekilde girdi

11.01.2022 23:05
AB'ye 2021'de 195 bin kişi yasa dışı şekilde girdi

Avrupa Birliği (AB) sınırlarına 2021 yılında yasa dışı şekilde girenlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 57 artarak 195 bin oldu.

Avrupa Birliği (AB) sınırlarına 2021 yılında yasa dışı şekilde girenlerin sayısı 2020'ye göre yüzde 57 artarak 195 bin oldu.

AB Sınır Güvenliği Ajansı Frontex'in verilerine göre, AB ülkelerine yasa dışı girişler seyahat kısıtlamalarındaki gevşemelerle birlikte Kovid-19 salgını öncesindeki seviyeyi geçti.

Sınırlardan yasa dışı girenlerin sayısı geçen yıl 2020'ye göre yüzde 57, 2019'a göre ise yüzde 36 artış gösterdi.

Geçen yıl girişlerde en çok kullanılan güzergah Orta Akdeniz oldu. Bu rotadan 65 binden fazla kişi AB ülkelerine girdi. Orta Akdeniz'den girişler 2020'ye göre yüzde 83 çoğaldı.

İkinci sıradaki güzergah olan Batı Balkanlar'dan girenler yüzde 125 artarak 60 bin 500'e çıktı. Üçüncü sıradaki Batı Afrika'dan gelenler ise yüzde 2,3 azalarak 22 bin 500 oldu.

Yunanistan'a girişler azaldı, GKRY'de arttı

Frontex rakamlarına göre, Doğu Akdeniz güzergahından AB'ye girenlerdeki artış yüzde 0,5'te kaldı. Bu yoldan AB'ye 2021'de 20 bin 300 kişi giriş yaptı.

Doğu Akdeniz'de Yunanistan'a yasa dışı girdikleri tespit edilenlerin sayısı azaldı. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) ise bu sayı 2020'ye göre yüzde 123 artarak 10 bin 400'e yükseldi. GKRY'ye girenlerin önemli kısmının Afrikalılardan oluştuğu belirtildi.

Batı Akdeniz bölgesinde girişler de yüzde 6 artarak 18 bini geçti. Doğu Avrupa'dan, özellikle de Belarus'tan AB ülkelerine girişlerde ise yüzde 1000 artış kaydedildi. Belarus'tan 2021'de yasa dışı giriş sayısı yaklaşık 8 bin oldu.

AB sınırlarına yasa dışı şekilde en fazla girenler Suriyeliler oldu. Suriyelileri Tunuslular, Faslılar, Cezayirliler ve Afganistanlılar takip etti.

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Avrupa Birliği, Doğu Akdeniz, Yunanistan, Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB'ye 2021'de 195 bin kişi yasa dışı şekilde girdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB'ye 2021'de 195 bin kişi yasa dışı şekilde girdi - Son Dakika
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