Abana'da HES kodu denetimleri - Son Dakika

Abana'da HES kodu denetimleri

Kastamonu'nun Abana ilçesinde şehirler arası otobüs seferi yapan firmalara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yapıldı.

Abana'da HES kodu denetimleri, System.String[]

Kastamonu'nun Abana ilçesinde şehirler arası otobüs seferi yapan firmalara yönelik Hayat Eve Sığar (HES) kodu denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığının talimatları kapsamında Emniyet Amirliği'ne bağlı ekiplerce Bozkurt kara yolu üzerinde durdurulan otobüslerde koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine ilişkin incelemeler yapıldı.

Yolcuların da HES kodu olup olmadığının denetlendiği uygulamalarda vatandaşlar dikkatli ve tedbirli olmaları yönünde uyarıldı.

Abana Kaymakamı Tarık Buğra Seyhan, AA muhabirine, halkın sağlığının korunması için denetimlerin düzenli bir şekilde sürdürüleceğini söyledi.

Vatandaşları da koronavirüs ile mücadeleye "maske, sosyal mesafe ve temizlik" üçlüsüyle destek vermeye davet eden Seyhan, "İnşallah, bu mücadeleyi milletçe kararlılıkla sürdürerek koronavirüsten kurtulacağız. Devletimiz, halkın sağlığı için tüm birimleriyle mesai mefhumu gözetmeksizin sahada. Bizler, vatandaşlarımızdan sadece alınan kurallara uymalarını istiyoruz. Kontrollü sosyal hayatın vazgeçilmezi olan maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyarak bu mücadelemizi başarıya ulaştıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Şehirler Arası Otobüs, Kastamonu, HES kodu, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 16:03 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Abana'da HES kodu denetimleri - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Antalyasporlu Nazım Sangare, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın gündeminde Son Dakika: Yunan gazetesinin çirkin Erdoğan manşeti nedeniyle Yunan Büyükelçiyi bakanlığa çağrıldı İnfial yaratan olay! Genç kadın, eşinin ameliyatla kesilen bacaklarını torbada teslim aldı Hastanede maskesiz ve eldivensiz koronavirüs testi yapan personele soruşturma Televizyon yıldızı Christine McGuinness, terliğini göstermek isterken frikik vermekten son anda kurtuldu Popstar Mehtap yıllar sonra itiraf etti: Abim dediğim kişi beni elledi Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı
Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti Baba ile oğlu arasındaki kavgada tüfek kazara ateş aldı! Bir can gitti         
21:28
Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler Güzel spiker Leotta'dan şantaj itirafı: Müstehcen videolarımı yayınlamakla tehdit ettiler         
20:30
Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 62 can kaybı, 1771 yeni vaka tespit edildi         
19:29
Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu Babanın Cuma namazı yolunda kazada kaybettiği oğluna son bakışı yürek burktu         
17:13
Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı Yakını, silahla öldürülen iş insanının tabutunun üzerine çıkıp kalça dansı yaptı         
16:54
Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi Terör örgütü PKK'nın suikast timi, sigara içerken İHA'lar tarafından etkisiz hale getirildi         
15:14
Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada! Mezbahada kuzulara uygulanan işkence kamerada!         
14:55
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
14:49
Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor Fransa-Türkiye geriliminde NATO'nun tavrı ortaya çıktı: Ankara'yı karşısına almak istemiyor         
14:48
Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı Fas'ın Kantire şehrine yerleştirilen balık heykelleri erkek cinsel organına benzetildiği için yıkıldı         
14:47
14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis 14 yaşındaki kızını cinsel ilişkiye zorlayan anneye 28 yıl, sevgiliye ise 20 yıl hapis         
12:40
Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu Ümitcan Uygun'un annesinin ölü bulunduğu yerden geçen görgü tanığı konuştu: Olay yerinden erkek sesleri geliyordu         
12:16
Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor Songül Karlı'nın 14 yaşındaki oğlu isyan etti: Anne hep bir yerlerin konuşuluyor         
12:02
Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu Talihsiz kadın, hapishane aşkının yaşattığı kabusu anlattı: Kendime geldiğimde tecavüz ediyordu         
11:39
Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı Evlilik vaadiyle kadınları dolandıran şahsın foyasını Esra Erol ortaya çıkardı         
10:56
Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı Kanadalı sürücü, oto-pilotta 150 km hızla giden arabada uyurken yakalandı         
10:22
20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı 20 yaşını geçmiş araçlara öyle bir fiyat istediler ki, görenler hayretler içinde kaldı         
09:10
Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü Kavgayı ayırmak isteyen talihsiz adam, pompalı ile vurularak öldürüldü         
08:17
Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı Gerçek gibi rol! Turist, boğulma taklidi yapan Aslı Omağ'ı kurtarmak için suya atladı         
07:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2020 22:29:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Abana'da HES kodu denetimleri - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei