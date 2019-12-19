Abana'da "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı - Son Dakika
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Abana'da "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı

6 saat önce

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı.

Abana'da

Kastamonu'nun Abana ilçesinde "İlçe Halk Toplantısı" yapıldı.

Kaymakam Tarık Buğra Seyhan, Atatürk Ortaokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen programda yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanlığının "vatandaşla buluşma" genelgesi kapsamında yapılan toplantının sorunların çözümü noktasında önem taşıdığını belirtti.

Vatandaşların toplantıya daha duyarlı yaklaşmalarını isteyen Seyhan, "Birkaç gündür belediye anons sisteminde duyuruların yapılmasına rağmen istediğimiz düzeyde katılım sağlayamadık. İlçenin idarecileri olarak bizler, tek bir vatandaşımız gelse bile bu toplantıya katılır, kendisini dinleriz. Biz ilçeye hakimiz ancak bizim göremediğimiz bir eksikliği vatandaşımız görür, duyar. Bu toplantılar vesilesiyle bizlere iletebilir. İstiyoruz ki vatandaşlarımız daha çok ilgi göstersin, sorunları el birliğiyle çözelim." ifadelerini kullandı.

Seyhan, KÖYDES yatırımları hakkında da bilgi vererek, öncelikli ihtiyaçlar doğrultusunda ödeneğin değerlendirileceğini dile getirdi.

Toplantıya Belediye Başkanı Yunus Akgül, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Başçavuş Erdal Aksu, Emniyet Amir Vekili Vecihi Akgül, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı.

Kastamonu, Seyhan, Abana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.12.2019 10:43 Kaynak: AA
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