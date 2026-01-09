Abant Gölü'nde Kış Güzelliği

BOLU'nun doğal güzellikleri ile ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda kar yağışı sonrası oluşan beyaz güzellik, dronla görüntülendi.

Bolu'da yılın her mevsimi tatilcilerin ilgi odağı olan Abant Gölü Milli Parkı, kar yağışı sonrası beyaz örtüyle kaplandı. Milli parkta kar kalınlığı yaklaşık 1 metreye ulaştı. Abant'ı çevreleyen çam ormanlarının karla kaplanması eşsiz manzaralar oluşturdu. Beyaza bürünen Abant Gölü Milli Parkı, Bolu Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü tarafından dronla görüntülendi. Valiliğin sanal medya hesaplarından paylaşılan görüntüler, Abant'taki beyaz güzelliği gözler önüne serdi.