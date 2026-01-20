Abant'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü'nde Doğal Pistler - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Abant'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü'nde Doğal Pistler

Abant\'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü\'nde Doğal Pistler
20.01.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Örencik köylüleri, Abant Gölü'nde doğal kayak alanları oluşturarak tatilcilere eğlence sunuyor.

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda sömestr hareketliliği yaşanırken, Örencik köyü sakinleri yamaçları adeta kayak merkezine çevirdi. Şambrellerle kayarak karın tadını çıkaran tatilciler renkli görüntüler oluştururken, köy sakinleri "Uludağ'da bu kadar kar yoktur" dedi.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede etkili olan kar yağışını fırsata çeviren Örencik köyü vatandaşları, milli parkın girişindeki dik yamaçlarda kendi imkanlarıyla doğal bir kayak pisti oluşturdu.

Şambrellerle kar keyfi

Abant Gölü Milli Parkı'nda köylüler şambrellerle tatilcilere hizmet vermeye başladı. Abant'a gelen vatandaşlar, köylülerin hazırladığı rampa noktalardan kayarak doyasıya eğlendi. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği alanda, tatilcilerin şambrellerle yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.

"30 kişiyle hizmet veriyoruz"

Sömestr tatiliyle birlikte yoğunluğun arttığını belirten Örencik köyü sakinlerinden Tayfun Türe, oluşturdukları alanın profesyonel merkezleri aratmadığını söyledi. Köy halkı olarak organize olduklarını belirten Türe, "Abant'ta bir sömestr tatilimiz daha başladı. Gelen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada şu an 30 kişiyle çalışıyoruz. Kar kalitesi ve ortam çok güzel. İddia ediyorum; Uludağ'da bu kadar kar yoktur" ifadelerini kullandı. - BOLU

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Abant, Yerel, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Yerel Abant'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü'nde Doğal Pistler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi Buzlu suya dalış yaptı 73 yaşındaki Putin yine bildiğiniz gibi! Buzlu suya dalış yaptı
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Nordin Amrabat’ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı Nordin Amrabat'ı karşısında gören Sadio Mane şaştı kaldı
İzmir’de genç müteahhidin sır ölümü İzmir'de genç müteahhidin sır ölümü
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
e-Devlet’te milyonları ilgilendiren değişiklik SGK çıkış kodu sistemden kalktı e-Devlet'te milyonları ilgilendiren değişiklik! SGK çıkış kodu sistemden kalktı

10:03
Soruşturma derinleşiyor Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
Soruşturma derinleşiyor! Magazin yazarı Mehmet Üstündağ gözaltında
10:02
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
Yıldız isim dayanamayıp resti çekti: Fenerbahçe forması giymek istiyorum
09:51
Bakan Yerlikaya “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu“ diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya "Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı operasyonu" diyerek duyurdu: 641 şüpheli yakalandı
09:48
Survivor’da RTÜK’e takılan gizemli ceza belli oldu
Survivor'da RTÜK'e takılan gizemli ceza belli oldu
09:05
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
Çıplak görüntülerini kaydedip para vermeyeni rezil ettiler
08:27
Atlas Çağlayan’ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde “Hakan Çakır“ ve “PKK“ detayı
Atlas Çağlayan'ın ailesini tehdit eden şüphelilerin ifadesinde "Hakan Çakır" ve "PKK" detayı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2026 10:16:56. #7.11#
SON DAKİKA: Abant'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü'nde Doğal Pistler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.