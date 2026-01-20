Abant\'ta Kayak Keyfi: Örencik Köyü\'nde Doğal Pistler

Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'nda sömestr hareketliliği yaşanırken, Örencik köyü sakinleri yamaçları adeta kayak merkezine çevirdi. Şambrellerle kayarak karın tadını çıkaran tatilciler renkli görüntüler oluştururken, köy sakinleri "Uludağ'da bu kadar kar yoktur" dedi.

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden biri olan Abant Gölü Milli Parkı, yarıyıl tatilinde ziyaretçi akınına uğradı. Bölgede etkili olan kar yağışını fırsata çeviren Örencik köyü vatandaşları, milli parkın girişindeki dik yamaçlarda kendi imkanlarıyla doğal bir kayak pisti oluşturdu.

Şambrellerle kar keyfi

Abant Gölü Milli Parkı'nda köylüler şambrellerle tatilcilere hizmet vermeye başladı. Abant'a gelen vatandaşlar, köylülerin hazırladığı rampa noktalardan kayarak doyasıya eğlendi. 7'den 70'e herkesin yoğun ilgi gösterdiği alanda, tatilcilerin şambrellerle yaşadığı keyifli anlar kameralara yansıdı.

"30 kişiyle hizmet veriyoruz"

Sömestr tatiliyle birlikte yoğunluğun arttığını belirten Örencik köyü sakinlerinden Tayfun Türe, oluşturdukları alanın profesyonel merkezleri aratmadığını söyledi. Köy halkı olarak organize olduklarını belirten Türe, "Abant'ta bir sömestr tatilimiz daha başladı. Gelen misafirlerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. Burada şu an 30 kişiyle çalışıyoruz. Kar kalitesi ve ortam çok güzel. İddia ediyorum; Uludağ'da bu kadar kar yoktur" ifadelerini kullandı.