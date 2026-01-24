Abartı Egzoza 11 Bin Lira Ceza - Son Dakika
Abartı Egzoza 11 Bin Lira Ceza

Abartı Egzoza 11 Bin Lira Ceza
24.01.2026 14:40
Çorlu'da polis abartı egzozlu otomobile 11 bin lira ceza keserek aracı çekiciyle kaldırdı.

Tekirdağ Çorlu'da polis çevirmesine takılan otomobilde abartı egzoz olduğu gerekçesiyle 11 bin lira para ceza kesildi.

Trafik Büro ekipleri, Hatip Mahallesi Ali Osman Çelebi Bulvarı üzeri Çırak Bayırı ışıklar mevkiinde genel trafik kontrolü gerçekleştirdi. Çevirmeye takılan bir otomobilin egzozu gürültü çıkarması üzerine kontrol edildi.

Abartı egzoz tespit edilmesi üzerine otomobil sürücüsüne 11 bin lira para cezası kesildi. Araç daha sonra çekiciye konularak olay yerinden kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise 'arabanın egzozu patlamış' diyerek kendisini savundu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Tekirdağ, Polis, Çorlu, Olay, Son Dakika

14:29
