ABB'den Trafik Düzenleme Çalışmaları

22.01.2026 16:25
Ankara'da alışveriş merkezleri önünde trafik yoğunluğunu azaltmak için delinatörler ve stoperler kullanılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), alışveriş merkezlerinin giriş ve çıkışlarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla "delinatör ve stoper" uygulamalarında bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, kent genelindeki trafik akışının daha düzenli ve güvenli hale getirilmesi amacıyla çalışmaların aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Kent genelindeki alışveriş merkezlerinin önlerinde oluşan trafiğin önlenmesi için harekete geçildiği anımsatılan açıklamada, Eskişehir Yolu (Dumlupınar Bulvarı) üzerinde bulunan Kentpark ve Cepa AVM'lerinin ardından Konya Yolu (Mevlana Bulvarı) üzerindeki ANKAmall AVM önünde de trafik düzenleme çalışmalarına başlandığı bildirildi.

Çalışmalar kapsamında, ANKAmall AVM önünde ve kent genelindeki birçok noktada uygulamaya konan "delinatör ve stoper" uygulamasıyla trafik düzenlemesi gerçekleştirildiği aktarılan açıklamada, Mevlana Bulvarı köprü bitiminde bulunan şerit ayırıcı delinatörlerin, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü girişi yönüne doğru uzatıldığı ve köprü bitiminden sağa dönüşün engellenerek AVM'ye girişlerin kapatıldığı ifade edildi.

Düzenlemeyle, sürücülerin usulsüz şerit değiştirmeleri engellenmesi amaçlanıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABB Ulaşım Dairesi Başkanlığı Sinyalizasyon ve Altyapı Şube Müdürü Barış Van, trafik düzenlemelerine devam ettiklerini belirterek, "Ana arterler üzerinde bulunan AVM'lerin giriş-çıkış noktalarında, kavşak katılımları ile ayrımlarında, köprü başlangıç ile bitiş noktalarında sürücülerin usulsüz şerit değiştirmelerini engellemek adına yol ayırıcı delinatörlerle düzenlemeler yapmaktayız." ifadelerini kullandı.

İlk uygulamaların Kentpark ve Cepa AVM'leri önünde yapıldığını anımsatan Van, şunları kaydetti:

"Şu an ANKAmall AVM önünde yaklaşık 100 metre uzunluğunda delinatör imalatımızı tamamladık. Bu şekilde AVM'ye giriş-çıkış yapan araçlar ile ana yol üzerinde seyreden araçların birbirinden ayrılması sağlandı. Ayrıca bu noktada yol genişletme çalışmaları da mevsim şartları doğrultusunda yapılacak. Sonuç olarak, ana yol trafik akış hızı artmış olacak."

Trafik düzenleme çalışmaları devam edecek

ABB'nin AVM'lerin çevresinde yaşanan yoğunlukları azaltmak için başlattığı çalışmalar kapsamında, Optimum AVM açık otoparkından Ayaş Yolu'na çıkışlar, Nata Vega AVM çıkışları ile Antares AVM, Podium AVM ve GİMAT çevresindeki trafik sorunlarına yönelik düzenlemeler de gerçekleştirilecek.

İncek Bulvarı, Angora Bulvarı, Çetin Emeç Bulvarı ve Etlik Caddesi üzerinde yapılan transit geçiş şeridi uygulamaları ile ayrım katılım noktalarını düzenlemek amacıyla Atatürk Bulvarı, Kazım Karabekir Caddesi, Anadolu Bulvarı, Malazgirt Bulvarı, Çankırı Caddesi, Mevlana Bulvarı, İnönü Bulvarı ve Turgut Özal Bulvarı üzerinde de çalışmalar gerçekleştirildi.

Yapılan düzenli tespitler doğrultusunda trafik düzenleme çalışmaları devam edecek.

Kaynak: AA

