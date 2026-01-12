ABB Meclisi'nde Su Sorunları Konuşuldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisi'nin Ocak ayı 1. birleşimi gerçekleştirildi.

ABB Meclisi toplantısı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında, Belediye Meclis Konferans Salonu'nda yapıldı.

Komisyon raporlarının oylanarak başlandığı oturumda, gündemdeki ABB başkanlık yazıları görüşmeye açıldı.

Toplantıda, Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, su sıkıntısına dikkati çekerek, ilçesindeki kırsal mahallelerde tankerlerle su ulaştırılmaya çalışıldığını söyledi.

Ayık, ilçede 1 tankerin bulunduğunu, bunun da ihtiyaçları karşılayamadığını, vatandaşlarınsa memnun olmadığını kaydetti.

Bazı mahallelerde basınç problemlerinin yaşandığını vurgulayan Ayık, "Yüksek basınç verildiğinde borular patlıyor, tazyik düşünce de üst katlara su çıkmıyor. Musluklardan su akmadı, böyle bir şey olabilir mi? İklim krizleriyle yüzleşeceğiz ama tedbirleri alacağız. Barajda dip suyuna geldik, eldeki pompaların, suyu çekmediğini gördük. Bu sürede Ankara'nın pek çok ilçesi su alamadı. Bu tamamen plansızlıktan kaynaklı. ASKİ'nin plansız olduğunu, Ankara'yı koordinasyonsuzluk yüzünden susuz bıraktığını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Ertan Işık, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın, yaşanan su sorununa ilişkin hafta içi basın açıklaması yapacağını bildirdi.

Işık, yarın saat 18.00'de toplanmak üzere oturumu kapattı.