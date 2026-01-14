Ankara'da Su Sorunu Tartışmaları - Son Dakika
Ankara'da Su Sorunu Tartışmaları

14.01.2026 21:23
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Meclisinin ocak ayı 3'üncü birleşimi gerçekleştirildi.

Belediye Meclis Konferans Salonu'ndaki toplantı, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık başkanlığında yapıldı.

Işık, önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başlattığı oturumda, gündem maddelerini okudu.

Meclis gündeminin tamamlanmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Nihat Yalçın, yaptığı açıklamada, ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın bugün gerçekleştirdiği basın açıklamasına tepki göstererek, Yavaş'ın basın açıklaması öncesinde Belediye Meclisi'nde kendilerini bilgilendirmesi gerektiğini söyledi.

Aylardır Ankara'da su sorunu yaşadıklarını belirten Yalçın, "Her ne kadar siz bunu kabul etmeseniz de Ankara'da su sorunu yok deseniz de aylardır ciddi anlamda su sorunu yaşanıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğinde İstanbul'un en büyük sorununun susuzluk olduğunu belirten Yalçın, "Cumhurbaşkanımız o gün hiç demedi ki bu DSİ'nin görevi, bu Tarım ve Köy İşlerinin, Orman Bakanlığının görevi demedi. Dedi ki 'İstanbullular susuz, bir damla suya muhtaç, bizim görevimiz İstanbulluları suyla buluşturmak olacak.' 7 dereden 7 tepeye su getirerek İstanbulluların su sorununu çözmüştür." diye konuştu.

"Ankara'da ciddi anlamda susuzluk yaşandı"

"Biz aynısını Mansur Yavaş'tan da beklerdik." diyen Yalçın, 2007'de Ankara'da yaşanan su sorununun dönemin belediye başkanı tarafından "Bu bizim görevimiz değil, biz bunu yapmayız" denilmeden, 230 kilometre öteden Kızılırmak suyunu Ankara'yla çok kısa bir sürede buluşturarak o gün için giderildiğini anlattı.

Yalçın, şunları kaydetti:

"Trafik diyoruz, 'vatandaşların çok arabası var' diyorsunuz. Toplu taşıma diyoruz, 'Ulaştırma Bakanlığı metro yapmıyor' diyorsunuz. Suyumuz akmıyor diyoruz, 'DSİ yapmadı' diyorsunuz, bir damla su getirin diyoruz, getirmiyorsunuz. Ankaralıları susuz bırakmamak için bugüne kadar hiçbir yatırımınız olmadı. Suyu temin etmek senin görevin, büyükşehir belediyesinin görevi, keşke suyu temin etseydiniz hepimiz içseydik. Su yoksa bu sizin sorununuz. 'Bazı siyasiler çözüm üretmek yerine eleştiriyorlar' dedi yani neyin çözümü, burada yönetici sizsiniz, siz çözüm üretemiyorsanız biz bunu eleştireceğiz. Bırakın biz yönetelim, biz çözümü de üretmesini biliriz geçmişte nasıl ürettiysek bugün de aynı şekilde çözümünü üretiriz."

Nihat Yalçın, Mansur Yavaş'ın basın açıklamasındaki "Ankara'daki su ve trafik sorunlarına ilişkin yalan haber yapılıyor" sözüne ilişkin şu değerlendirmede bulundu:

"Ankara'da ciddi anlamda susuzluk yaşandı. Susuzluk varken biz bunu paylaşıyoruz Sayın Başkan diyor ki 'yalan söylüyorsunuz, iftira atıyorsunuz' ya siz 'yalan' deyince 'yalan' mı oluyor. Ankaralıların hepsi yalan mı söylüyor, Mamak'ta, Çankaya'da, Pursaklar'da günlerce su akmadı, yalan mı söylüyor, vatandaşları yalanla suçlarken günaha girmiş olmuyor musunuz? Adamların evinde su akmadı niye yalan söylesinler, trafikle ilgili niye yalan söyleyelim, Ankara'da trafik çilesi siz çekmiyor musunuz, sizin ayrı gittiğiniz yollar var ben bilmiyorum."

Kaynak: AA

