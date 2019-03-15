Son Dakika Haberleri: Abd, AB ve Kanada'dan Rusya'ya Yeni Ukrayna Yaptırımı

Abd, AB ve Kanada'dan Rusya'ya Yeni Ukrayna Yaptırımı

21 dakika önce

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile ortak adım atarak, "Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine destek oldukları gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

Abd, AB ve Kanada'dan Rusya'ya Yeni Ukrayna Yaptırımı, System.String[]
ABD, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada ile ortak adım atarak, " Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesine destek oldukları gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketini yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna krizi bağlamında Rusya'ya uygulanan yaptırımların genişletildiği kaydedildi.

Açıklamada, "Rusya'nın Ukrayna'nın Kırım bölgesini işgal etmesine destek verdikleri gerekçesiyle" 6 Rus yetkili ile 8 Rus şirketinin daha yaptırım listesine alındığı ifade edildi.

Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in, "Kremlin'in uluslararası normları hiçe sayan ve Ukrayna'nın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü göz ardı eden adımlarına karşı AB ve Kanada ile anlamlı bir ortak adım atıyoruz." ifadesine de yer verilen açıklamada, Rusya'ya karşı ortak tutum vurgulandı.

Açıklamaya göre, yaptırım listesine alınan isimler arasında Rusya Federal Güvenlik Servisi'nden (FSB) Sergey Stankeviç, Andrey Şenin, Ruslan Romaşkin ve Rusya Sınır İdaresi Başkan Yardımcısı Gennadiy Medvedev yer aldı.

Ayrıca 6 Rus savunma şirketi ile bir inşaat firması ve bir de petrol ve doğal gaz firmasının yaptırım kapsamına alındığı bildirildi.

Öte yandan, ABD yönetimiyle koordineli hareket eden AB ve Kanada'nın da Kırım'ın yasa dışı ilhakı dolayısıyla Moskova'ya aynı yaptırımları getirdiği bildirildi.

Rusya, 26 Şubat 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı şekilde ilhak etmiş, olayın ardından başta ABD ve AB olmak üzere uluslararası toplumdan Rusya'ya çeşitli yaptırım kararları alınmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 09:58 Kaynak: AA

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