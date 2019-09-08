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ABD Açık'ta şampiyon Andreescu

7 dakika önce

NEW Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

ABD Açık'ta şampiyon Andreescu, System.String[]

NEW Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ın tek kadınlar finalinde, Kanadalı Bianca Andreescu şampiyon oldu.

New York'ta düzenlenen turnuvanın tek kadınlar finalinde, dünya klasmanında 8'inci sırada bulunan ABD'li Serena Williams, 15'inci sıradaki Kanadalı Bianca Andreescu ile karşı karşıya geldi.

Çok çekişmeli geçen maçta Williams'ı 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenen Andreescu büyük bir başarıya imza attı ve bir grand slam kazanan ilk Kanadalı tenisçi oldu.

Serena Williams 1999 yılında ABD Açık'ta kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazandığında, Kanadalı tenisçi Bianca Andreescu henüz dünyaya gelmemişti.

Amerika Birleşik Devletleri, Serena Williams, Williams, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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