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ABD Açık'ta tek kadınlar finaline gençler damga vurdu - Son Dakika

ABD Açık'ta tek kadınlar finaline gençler damga vurdu

10.09.2021 10:54
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Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, Büyük Britanyalı Emma Raducanu ve Kanadalı Leylah Fernandez, tek kadınlarda finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

Teniste sezonun son grand slam turnuvası ABD Açık'ta, Büyük Britanyalı Emma Raducanu ve Kanadalı Leylah Fernandez, tek kadınlarda finale çıkarak tarihi bir başarıya imza attı.

ABD'nin New York kentinde düzenlenen grand slam turnuvasının onbirinci gün akşam seansında, tek kadınlarda yarı final maçları oynandı.

23 bin kişi kapasiteli Arthur Ashe Kortu'nda oynanan ilk yarı final maçında kariyerinde ilk kez grand slam yarı finaline çıkan dünya klasmanının 73 numarası Leylah Fernandez, 2 numaralı seribaşı Belarus Aryna Sabalenka ile karşılaştı.

Tie-break'e giden ilk seti 7-6 kazanan 19 yaşındaki Fernandez, ikinci seti 6-4 kaybetti. Karar setinin 10. oyununda rakibinin servisini kıran Kanadalı sporcu, seti 6-4, maçı da 2-1 kazanarak finale adını yazdırdı.

Fernandez rakip tanımıyor

Ekvadorlu baba ile Filipinli annenin çocuğu olarak Kanada'nın Montreal kentinde dünyaya gelen Fernandez, ABD Açık'ta "peri masalı"nı andıran başarısıyla dikkat çekti.

6 Eylül'de 19 yaşına giren genç sporcu, üçüncü turda son şampiyon ve 3 numaralı seribaşı Naomi Osaka'yı, 4. turda kariyerinde üç grand slam şampiyonluğu bulunan Angelique Kerber'i, çeyrek finalde 5 numaralı seribaşı Elina Svitolina'yı, yarı finalde de 2 numaralı seribaşı Aryna Sabalenka'yı eleyerek uzun süre unutulmayacak bir performans sergiledi.

Gençlerde iki kez grand slam finali oynadı

Kariyerindeki tek şampiyonluğu bu yıl Monterrey'de alan solak tenisçi, başarılı olacağının sinyallerini gençlerde iki grand slam turnuvasında final oynayarak verdi.

2019 yılında Avustralya Açık'ta final oynayan Fernandez, Danimarkalı Clara Tauson'a 2-0 yenildi. Aynı yıl Fransa Açık'ta bir kez daha final bileti alan Kanadalı sporcu, ABD'li Emma Navarro'yu 2-0 mağlup ederek şampiyon oldu.

ABD Açık'ta Yeni Zelandalı Erin Routliffe ile çiftlerde de mücadele eden Fernandez, üçüncü turda elenmekten kurtulamadı.

Wimbledon'da yarım kalan hayalini ABD Açık'ta gerçekleştirdi

Tek kadınlarda elemelerden gelen 18 yaşındaki Büyük Britanyalı sporcu Emma Raducanu, önceki turlarda Petra Kvitova, geçen yılın şampiyonu Bianca Andreescu ve 4 numaralı seribaşı Çek Karolina Pliskova'yı eleyen 17 numaralı seribaşı Yunan Maria Sakkari'yi 6-1 ve 6-4'lük setlerle geçerek Fernandez'den sonra yeni bir başarı hikayesiyle tenis tarihindeki yerini aldı.

Sporseverlerin bu yıl Wimbledon'da ortaya koyduğu performansla tanıdığı Raducanu, özel davetiyeyle katıldığı turnuvada seyircilerin de desteğini arkasına alarak ilerlerken dördüncü turda sağlık sorunları yaşayınca maçtan çekilmek zorunda kalmış ve büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı.

44 yıl sonra Britanya'ya kadınlarda finali getirdi

Çinli anne ve Rumen babanın kızı olarak Kanada'da dünyana gelen Raducanu, 44 yıl sonra tek kadınlarda finale çıkan ilk Büyük Britanyalı sporcu olmayı başardı.

1959 yılında 18 yaşındayken Fransa Açık'ta finale yükselen Christine Truman'dan sonra bu başarıyı tekrarlayan en genç sporcu olan Raducanu, ABD Açık'ta 53 yıllık aranın ardından Büyük Britanya adına şampiyonluk için korta çıkan ilk kadın sporcu unvanının sahibi oldu.

Açık dönemde tarihe geçtiler

Dünya klasmanının 150. sırasında yer alan Raducanu ile 73. basamakta bulunan Fernandez, açık dönemde (1968 yılından bu yana) seribaşı olmayan iki tenisçinin şampiyonluk mücadelesi vereceği ilk finale çıkacaklar.

ABD Açık tek kadınlar finalinde yarın 1999 yılından bu yana en genç sporcular sahne alacak.

1999 yılındaki finalde 17 yaşındaki ABD'li Serena Williams ile 18 yaşındaki İsveçreli Martina Hingis karşılaşmış ve rakibini 2-0 yenen Serena Williams kariyerinin ilk grand slam şampiyonluğunu kazanmıştı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Naomi Osaka, Şampiyon, Kanada, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor ABD Açık'ta tek kadınlar finaline gençler damga vurdu - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: ABD Açık'ta tek kadınlar finaline gençler damga vurdu - Son Dakika
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