ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2...
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:12 Kaynak: AA
ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.
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