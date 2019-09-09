Son Dakika Haberleri: ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2...
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ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2...

41 dakika önce

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2..., System.String[]

ABD Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkeklerde İspanyol Rafael Nadal, Rus rakibi Daniil Medvedev'i 3-2 yenerek şampiyon oldu.

Amerika Birleşik Devletleri, Rafael Nadal, Tenis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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