ABD, Afganistan'a 1 milyon doz daha Kovid-19 aşısı hibe edecek - Son Dakika

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Thomas West, ülkesinin Afganistan'a ek 1 milyon doz yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı hibe edeceğini duyurdu.

West, kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında Afganistan'a 1 milyon doz aşı daha hibe edeceğini, böylece bu yıl içerisinde Afganistan'a gönderilen dozun 4,3 milyona ulaşacağını belirtti.

Söz konusu yardımın ABD'nin Afganistan'a bu yıl yaptığı 474 milyon dolarlık insani yardıma ekleneceğini vurgulayan West, "Afgan halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çin de Sinopharm şirketi tarafından üretilen 800 bin doz aşıyı geçen hafta Afganistan'a göndermişti.

Afganistan acil yardım bekliyor

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında geliyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Taliban yetkilileri ise Afganistan'a yönelik uluslararası yardımları yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.