ABD Başkan Yardımcısı Harris'in Sözcüsü Sanders yıl sonunda görevinden ayrılacak - Son Dakika

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in Sözcüsü ve Başdanışmanı Symone Sanders'ın, yıl sonunda görevinden ayrılacağı belirtildi.

CNN'in gündemine taşıdığı "Harris'in, Joe Biden yönetiminde işlevsiz kaldığı" iddialarının ardından, Başkan Yardımcılığı ofisinden ikinci ayrılık haberi geldi.

ABD basınına konuşan konuya yakın kaynaklar, Sanders'ın, 3 yıldır Harris ile yakından çalıştığını ancak yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Kaynaklar, Harris'in de bir süredir Sanders'ın ayrılma kararından haberdar olduğunu aktardı.

Harris'in "işlevsiz kaldığı" iddiaları ikinci ayrılığı getirdi

CNN, 14 Kasım Pazar günü yayımladığı makalede, Harris'in Biden yönetiminde "işlevsiz" kaldığını, hatta kenara itildiğini iddia etmişti. Beyaz Saray, söz konusu iddiaları reddetse de başka basın organları da Harris hakkında benzeri haberlere yer vermişti.

Söz konusu haberlerin ardından 19 Kasım'da, Harris'in İletişim Direktörü Ashley Etienne'nin, aralık sonunda görevinden ayrılacağı bildirilmişti. Sanders, Etienne'nin ardından Harris'in ekibinden ayrılma kararı alan ikinci isim olacak.