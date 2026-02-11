ABD Başkan Yardımcısı Jd Vance, Bakü'de Şehitler Hiyabanı'nı Ziyaret Etti - Son Dakika
Dünya

ABD Başkan Yardımcısı Jd Vance, Bakü'de Şehitler Hiyabanı'nı Ziyaret Etti

11.02.2026 15:36
ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, bugün Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de bulunan Şehitler Hiyabanı’nı ziyaret etti.

(ANKARA) - ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve eşi Usha Vance, bugün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bulunan Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Azerbaycan ziyareti kapsamında Şehitler Hiyabanı'nı ziyaret etti. ABD'nin Bakü Büyükelçiliği'nden yapılan resmi açıklamada, "ziyaretin Azerbaycan için hayatını kaybedenlerin anısını onurlandırmak adına gerçekleştirildiği" belirtildi.

Büyükelçilik, Vance çiftinin bu ziyaretinin "Azerbaycan halkının yaptığı fedakarlıkları tanımak ve hatırlamanın, onurun ve barışın önemini vurgulamak için bir fırsat olduğunu" kaydetti.

Tepkiler sonrası "1915" paylaşımı silindi

JD Vance'in Güney Kafkasya turu sırasında, sosyal medya hesabından yapılan ve 1915 olaylarını "Ermeni soykırımı" olarak nitelendiren resmi bir paylaşım dikkati çekmişti.

Vance ve eşinin Erministan'da "Ermeni Soykırım Anıtı"nı ziyareti Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından paylaşılmış, taziye dilekleri iletilmişti. Söz konusu paylaşımın, Türkiye'den gelen tepkiler üzerine kısa süre sonra "sessizce silindiği" iddia edildi.

Tartışma yaratan paylaşımın silinmesinden hemen önce Vance, Ermenistan ziyareti sırasında anıta yaptığı ziyaretle ilgili soruları yanıtladı. "Neden o anıta gittiniz" şeklindeki soru üzerine Vance, "Ermeniler buranın çok önemli bir yer olduğunu söylediler. Bunun için ziyaret ettik" yanıtını verdi.

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, yaşanan olayların "korkunç bir durum olduğunu" ve kültürel açıdan Ermeniler için son derece önemli olduğunu belirerek "Bunu bir saygı göstergesi olarak düşündüm" ifadelerini kullandı.

JD Vance'in konuşmasının kısa bir süre sonrasında söz konusu paylaşım, Beyaz Saray hesabından kaldırıldı.

Kaynak: ANKA

