ABD Başkanı Biden: "( Türkiye'ye F-16 satışı) Kongre'den onay almamız gerekiyor ve bence bunu alabiliriz."

ABD Başkanı Biden: 'Türkiye'ye F-16 uçaklarını satmamız ve modernize etmemiz gerekli. Bunun tersi çıkarımıza değil.'

Kaynak: AA

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