Biden'den bölgedeki gerginliği zirveye çıkaracak sözler: İsrail'in kendini savunma hakkı var - Son Dakika

Biden, Beyaz Saray'da Kovid-19 aşılamalarına ilişkin yaptığı basın toplantısı esnasında Filistin ve İsrail'de yaşanan son gelişmelere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

NETANYAHU İLE GÖRÜŞTÜ

İsrail'in yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi Orta Doğu ülkeleri ile de bu konuda yakın temas halinde olduklarını belirten Biden, İsrail Başbakanı Netanyahu ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini ve bu konuda yakın zamanda bir açıklama yayımlayacaklarını söyledi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI VAR"

Yakın zamanda durumun sakinleşmesini beklediğini vurgulayan Biden, "Binlerce roket topraklarına düşerken İsrail'in kendini savunma hakkı var." değerlendirmesinde bulundu.

"BİDEN SARSILMAZ DESTEĞİNİ İLETTİ"

Beyaz Saray'dan görüşmeye ilişkin yapılan yazılı açıklamada ise, "Biden, Hamas ve diğer terör gruplarının Kudüs ve Tel Aviv de dahil bölgelere yönelik roket saldırılarını kınadı. Biden, İsrail'in güvenliği ve İsrail'in sivilleri korurken kendini ve halkını meşru müdafaa hakkına sarsılmaz desteğini iletti." ifadesine yer verildi.

"KUDÜS, BARIŞ YERİ OLMALI"

Biden'ın bölgede sürdürülebilir sükunetin tekrar tesis edilmesi konusundaki görüşünü de ilettiğinin aktarıldığı açıklamada, "Biden, tüm dünyadaki çeşitli inançlardan insanlar için çok önemli bir şehir olan Kudüs'ün barış yeri olması gerektiğini belirtti." bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, Biden'ın Netanyahu'ya son dönemde Mısır, Ürdün, Katar ve Filistin dahil bölge ülkeleri ile yapılan diplomatik diyaloglar konusunda da bilgi verdiği vurgulanarak, "İki lider, dışişleri, savunma bakanları, genelkurmay başkanları, ulusal güvenlik danışmanları seviyesinde devamlı ilişkilerin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı." bilgisine yer verildi.

KUDÜS VE GAZZE'DEKİ OLAYLAR

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını duyurmuştu.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, 16'sı çocuk, 5'i kadın 1'i yaşlı olmak üzere 65 Filistinli hayatını kaybetti, 365 kişi de yaralandı. İsrailli sağlık yetkilileri de atılan roketler nedeniyle 6 kişinin yaşamını yitirdiğini belirtti.

GAZZE'YE YÖNELİK 150 HAVA SALDIRISINDA 500 HEDEF VURULDU

İsrail ordusu, 10 Mayıs'ta, 2014'ten bu yana yıllardır abluka altında yer alan Gazze'ye geniş bir hava saldırı düzenlendiğini duyurdu.

İsrail Genel Kurmay Başkanı Aviv Kochavi, dün düzenlediği basın toplantısında, Gazze'deki 500 hedefin vurulduğunu ve birçok altyapının da imha edildiğini belirtmişti.

İsrail Ordu Sözcüsü Jonathan Conricus ise aynı gün Gazze Şeridi'ne 150 hava saldırısının gerçekleştirildiği ve 5 bin askerin de kara operasyonuna hazır şekilde bekletildiği bilgisini vermişti.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin El Kassam Tugayları da İsrail'in saldırılarına karşılık olarak bir seferde 130 roketle Tel Aviv ve çevresine saldırılar düzenlendiğini bildirmişti.

Saldırıda bazı füzelerin kent merkezine isabet etmesi üzerine İsrail'in hava savunma sistemi Demir Kubbe'nin yetersiz olduğu gündeme gelmişti.

Başta İsrail olmak üzere uluslararası medyada çıkan haberlere göre Hamas şu ana kadar 1000'e yakın roketi farklı aralıklarla İsrail'in çeşitli bölgelerine fırlattı.

BATI SERİA'DA 270 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Olayların patlak verdiği 7 Mayıs'tan bu yana Batı Şeria ve İsrail'deki Arap bölgelerinde Filistinlilerin gösterileri özellikle iftar vaktinden sonra devam ediyor.

İsrail polisinin verdiği bilgilere göre gösteriler ve şiddet olayları nedeniyle 270 kişi gözaltına alındı.

Gösterilerin en çok tırmandığı kentler ise Lid ve Remle kenti oldu. İsrail, bir Yahudinin Filistin birini şehit ettiği Lid kentindeki olaylar nedeniyle bu geceden itibaren sokağa çıkma yasağı uygulayacak.

ABD, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN KUDÜS AÇIKLAMASINI ENGELLEDİ

Birlemiş Milletler Güvenlik Konseyi, bugün İsrail'in Doğu Kudüs'te Şeyh Cerrah Mahallesi'ndeki Filistinli ailelerin zorla tahliyesiyle başlayan ve tırmanan gerginliği görüşmek için ikinci kez kapalı oturumda toplandı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, BM Güvenlik Konseyi, Doğu Kudüs'teki gerginlik ve Gazze'deki hava saldırılarından derin endişe duyan ve çatışmalara derhal son verilmesi çağrısında bulunan ortak bir açıklama yapmak istedi ancak konseyin açıklaması ikinci kez ABD tarafından engellendi.