Son Dakika Haberleri: ABD Başkanı Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata Kadar...

ABD Başkanı Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata Kadar...

1 saat önce

IHAAW222032-SIY/13-03-2019- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata Kadar..., System.String[]
IHAAW222032-SIY/13-03-2019

- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. 13.03.2019 22: 20: 32 TSI
NNNN - WASHINGTON

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:26 Kaynak: İHA

Boeing 737, Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri, Politika
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