ABD Başkanı Trump, Ülkedeki Tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 Tipi Uçakların İkinci Bir Talimata Kadar...
1 saat önce
IHAAW222032-SIY/13-03-2019- ABD Başkanı Trump, ülkedeki tüm Boeing 737 Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı.
IHAAW222032-SIY/13-03-2019
- ABD
Başkanı Trump
, ülkedeki tüm Boeing 737
Max 8 ve Max 9 tipi uçakların ikinci bir talimata kadar uçuşlarının durdurulduğunu açıkladı. 13.03.2019 22: 20: 32 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 10:26 Kaynak: İHA
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