ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış - Son Dakika

ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış

30.03.2021 00:53
ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış, System.String[]

ABD'deki 25 eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.

ABD'deki 25 eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son bir haftada hastaneye yatışlarda artış olduğu belirtildi.

ABD Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilerde, ülkedeki 25 eyalet ile başkent Washington D.C'de Kovid-19 vakası nedeniyle hastaneye yatışlarda son bir hafta bir önceki haftaya kıyasla ortalama yüzde 1,8'lik artış olduğuna dikkat çekildi, Michigan'da bu oranın yüzde 50'lere, South Dakota'da ise yüzde 40'lara kadar çıktığı ifade edildi.

Verilerde, hastaneye kabul edilen Kovid-19 hastası her 3 kişiden 2'sinin 65 yaşın altında olduğuna ve hastaların önemli bir kısmının aşılamanın yüksek olduğu bölgelerden geldiğine dikkat çekildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, dün Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Ekibinin düzenlediği çevrim içi basın toplantısında, ülkede vakaların dördüncü dalga olarak yeniden artmasıyla ilgili endişelerini dile getirmişti.

Walensky, aşılama çabalarının hız kazanmasına rağmen yükselen vaka sayılarına işaret ederek, "İçimde kötü şeyler olacağına dair bir his var. Şu anda bulunduğumuz konumdan bakınca önümüzde umut vadeden şeyler var ancak şu anda korkmaktan kendimi alamıyorum." diye konuşmuştu.

Ülkenin aşılamada alacak daha çok yolu olduğunu belirten Walensky, halka virüs nedeniyle alınan önlemlere uymaya devam etme çağrısında bulunmuştu.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Johns Hopkins Üniversitesi kayıtlarına göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 30 milyon 300 bine, can kaybı da 550 bine yaklaşmış bulunuyor.

Amerika Birleşik Devletleri, Sağlık Bakanlığı, Michigan, Dakota, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı İzlanda'da bir grup vatandaş faaliyete geçen yanardağın önünde voleybol oynadı Manchester City'de Sergio Agüero sezon sonunda takımdan ayrılıyor Manchester City'de Sergio Agüero sezon sonunda takımdan ayrılıyor İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı İki kişinin öldüğü kazada acı gerçek! Ortağını kurtarmak isterken otomobilin altında kaldı Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor Kahvehane ve çay bahçeleri renk ayrımı olmaksızın tüm Türkiye'de açılıyor Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu Serkan Yetkin ve Cem Dizdar'ın tartışması sosyal medyaya damga vurdu Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Silahla vurulan Cumhuriyet Savcısı'nın annesinden olayın seyrini değiştirecek sözler: Yavruma komplo kurmuşlar Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı Genç oyuncu Arif Güloğlu kansere yakalandı
Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü Ambulans, kamyon ve otomobilin karıştığı kazada 4 kişi öldü         
00:51
Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Murat Çetinkaya görevden alındı, yerine Mustafa Duman atandı         
00:31
İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile koronavirüs tedbirleri hakkında genelge! Tüm kafa karışıklıkları giderildi         
23:47
Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı Spiker Büşra Sanay, CNN Türk ile yollarını ayırdı         
23:44
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Kürşat Ayvatoğlu'nun serbest bırakılmasına itiraz         
23:42
En tehlikeli suç örgütlerinden birindeydi! Mafya üyesi yemek tutkusuyla yakayı ele verdi En tehlikeli suç örgütlerinden birindeydi! Mafya üyesi yemek tutkusuyla yakayı ele verdi         
22:45
MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek MEB'den yüz yüze ve uzaktan eğitim açıklaması: Faaliyetlere il bazlı kararlarla devam edilecek         
22:36
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü         
19:41
A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi         
18:03
Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı Merve Boluğur'un bedava tatil için otelcilere mesaj attığı ortaya çıktı         
17:40
Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı Erkek arkadaşının beyzbol sopasıyla dövdüğü kadın, korkunç geceyi anlattı         
17:09
Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı Fırat Kaya'nın acımasızca dövdüğü işitme engelli gencin darp vidosunu çeken kişi açığa alındı         
16:15
Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı Erkek arkadaşı tarafından darp edilen Bahar Candan'ın hastaneye giriş videosu ortaya çıktı         
14:29
Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var Kocanın tutkusu nedeniyle 8 yıllık yuva yıkıldı! İşin içinde başka kadınlar da var         
10:32
Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada Erzurum'da hayrete düşüren görüntü! Çoban köpeğinin kurtlarla dansı kamerada         
09:50
Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti Kooperatif başkanı, lüks aracıyla gelip fakir fukaranın hakkı olan yardımı alıp gitti         
08:32
Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor Müteahhitliği bırakıp devlet desteğiyle çiftlik kurdu, yılda 300 bin TL kazanıyor         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 01:10:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de 25 eyalette Kovid-19 nedeniyle hastanelere yatışlarda artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei