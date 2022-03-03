ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın "komplo suçu işlemiş" olabileceği iddiası - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın "komplo suçu işlemiş" olabileceği iddiası

03.03.2022 17:29
ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın "komplo suçu işlemiş" olabileceği iddiası

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının kesinleşmesini önlemeye çalışarak "komplo" suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü.

ABD'de 6 Ocak 2021'deki Kongre baskınını soruşturan Temsilciler Meclisi özel komitesi, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 2020 başkanlık seçimi sonuçlarının kesinleşmesini önlemeye çalışarak "komplo" suçu işlemiş olabileceğini öne sürdü.

Komiteden yapılan yazılı açıklamada, Trump ile seçim sonuçlarının değiştirilmesi konusunda plan kurduğu iddia edilen Avukat John Eastman'ın, dönemin Başkan Yardımcısı Mike Pence ile seçim sonuçlarının resmileşeceği Kongre oturumu öncesi görüştüğü belirtildi.

Trump ve Eastman'ın, Senato Başkanı sıfatıyla Kongredeki 2020 Seçimleri sertifikasyon oturumunu yöneten Pence'i, seçim sonuçlarının resmileşmemesi için ikna etmeye çalıştığı iddia edilen açıklamada, oturumun 6 Ocak Kongre baskını nedeniyle yarıda kaldığına işaret edildi.

Açıklamada, "Komitenin, Trump ve seçim kampanya ekibinin komplo suçu işlemiş olduğu sonucuna ulaşmak için bazı temel nedenleri vardır." ifadesine yer verildi.

6 Ocak Kongre baskını

ABD'de aşırı sağcı gruplar ve eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri, 6 Ocak 2021'de, 3 Kasım 2020 seçiminin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.

Baskında 1'i polis 5 kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Trump, Şubat 2021'de Senatodaki oylamada aklanmıştı.

Temsilciler Meclisindeki Demokratlar, Cumhuriyetçilerin itirazına rağmen bir komite kurmuş ve olayı soruşturmaya başlamıştı.

Komite, bugüne kadar Trump'a yakın birçok kişiyi ifadeye çağırmış, bu çağrılara uymayan Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon ve eski özel kalemi Mark Meadows "Kongreyi tahkir" ile suçlanmıştı.

YORUMLAR
500
ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi ABD'nin Ukrayna ordusuna yüzlerce Stinger füzesi verdiği bildirildi Son dakika! Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını 'Holokost' olarak nitelendirdi Son dakika! Trump, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik savaşını 'Holokost' olarak nitelendirdi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Donald Trump, Kongre, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın 'komplo suçu işlemiş' olabileceği iddiası - Son Dakika


Son Dakika
17:27 Üreticiler, mandıracıları protesto etti! Tüm sütleri yere döktüler
17:18 Putin'in yanından ayırmadığı çantanın sırrı ne? Rusya Devlet Başkanı nükleer silah kullanma kararını anında iletilebiliyor
17:11 Standart altının kilogram fiyatı, 881 bin liraya yükseldi
17:06 Çarpıcı görüntüler! Kiev sınırında yakalanan 3 sabotajcı gözaltına alındı
17:02 Savaştan kaçan Daniel Farke, Türkiye'ye geliyor! Beşiktaş ile masaya oturacak
16:27 Batı medyasında aniden gelişen Bayraktar TB2 övgülerinin sebebi ne? Türkiye'nin tarafsızlığına yönelik hamleler mi?
16:20 Hırsızlık konulu dizinin setine maskeli hırsız çetesi baskını: Bütün ekipmanları çaldılar
16:01 Seyir halinde gidiyordu! Canlı yayın yaptığı sırada kendini uçurumdan yuvarlanırken buldu
15:59 UEFA'dan Avrupa Süper Ligi fikrine çok sert yanıt: Başka liglerde oynayamazlar!
15:58 Vatandaşa Türkiye'nin savaş stratejisi soruldu: Endişeliyiz ama tarafsız kalmalıyız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.03.2022 17:39:03. #1.11#
SON DAKİKA: ABD'de 6 Ocak Komitesinden Trump'ın "komplo suçu işlemiş" olabileceği iddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement