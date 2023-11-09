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Hollywood'da oyuncuların grevi 118. günde bitti! Yapımcılarla maaş konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika

Hollywood'da oyuncuların grevi 118. günde bitti! Yapımcılarla maaş konusunda anlaşmaya varıldı

09.11.2023 09:53

ABD'de SAG ve AFTRA, maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi talepleriyle başlattıkları grevi, AMPTP ile yapılan geçici anlaşmayla sonlandırdı. Anlaşma kapsamında asgari ücretlerde büyük bir artış yapılacağı ve oyunculara yapay zeka kullanımı konusunda güvence verileceği belirtildi. Ayrıca, sözleşmeyle emeklilik hakları ve sağlık sigortalarının kapsamının da genişletildiği ifade edildi.

ABD'de Beyaz Perde Aktörleri Derneği (SAG) ile Amerikan Televizyon, Radyo Sanatçılarının (AFTRA) maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi talebiyle yaptıkları, 118 gün süren grev, Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği (AMPTP) ile yapılan geçici anlaşmayla sona erdi. AMPTP'den yapılan yazılı açıklamada, SAG-AFTRA'ya, "asgari ücretlerde son 40 yılın en büyük artışının" yapılacağı ifade edildi.

YAPAY ZEKA KULLANIMINDA GÜVENCE VERİLECEK

Açıklamada, geçici anlaşmaya varılmasından memnuniyet duyulduğu ve anlaşma kapsamında oyunculara, yapay zeka kullanımı konusunda da güvence verileceği bildirildi. SAG-AFTRA'dan yapılan açıklamada da AMPTP ile varılan geçici anlaşmanın oybirliğiyle onaylandığı, bugün itibarıyla grevin 118 günün sonunda resmi olarak durdurulduğu belirtildi.
Değeri 1 milyar doları aşan sözleşmeyle asgari ücretlerin "standartların üzerinde" artacağı, yapay zeka konusunda da ilk kez çok kapsamlı bir anlaşmaya imza atıldığı kaydedilen açıklamada, emeklilik hakları ve sağlık sigortalarının kapsamının da genişletildiği aktarıldı. Açıklamada, SAG-AFTRA üyeleri senarist ve oyunculara, grev süresince gösterdikleri özveri ve dayanışma için teşekkür edildi.

Hollywood'da grevde olan oyuncular 118 günün ardından yapımcılarla anlaşmaya vardı

HOLLYWOOD'DA SENARİST VE OYUNCULAR GREV YAPTI

SAG-AFTRA, AMPTP ile sanatçıların maaş ve yapay zekaya karşı iş güvencesi konusunda yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması nedeniyle temmuz ayında grev kararı verilmesi için adım atıldığını duyurmuştu. Sanatçılar, iş garantisi ve maaş güvencesi talebiyle televizyon yapımcısı şirketlerle yaptıkları görüşmeden sonuç çıkmaması üzerine, 15 Temmuz'da Los Angeles şehrinde greve gitmişti. WGA da yıllık dizi ve film üretiminin önemli ölçüde arttığı son yıllarda daha zor şartlar altında çalıştıkları ve bunun karşılığında daha az ücret aldıkları gerekçesiyle 2 Mayıs'ta greve gidildiğini açıklamış, daha sonra iki grev birleştirilmişti. WGA'nın grevi, AMPTP ile varılan ön anlaşma neticesinde 5 ayın ardından sona ermiş, sendika liderlerinin oy birliğiyle kabul ettiği üç yıllık anlaşmanın, talep edilen tazminat, istihdam süresi ve yapay zekanın kontrolüne ilişkin maddeleri içerdiği açıklanmıştı. Senaristler, en son 2007'de greve gitmiş ve çalışanların 100 günlük iş bırakmaları, yaklaşık 2 milyar dolar zarara yol açmıştı.

Hollywood'da grevde olan oyuncular 118 günün ardından yapımcılarla anlaşmaya vardı
Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hollywood'da oyuncuların grevi 118. günde bitti! Yapımcılarla maaş konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hollywood'da oyuncuların grevi 118. günde bitti! Yapımcılarla maaş konusunda anlaşmaya varıldı - Son Dakika
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