ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı

New York Post'un haberine göre, ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden California'dan aday olan Newsom oyların yüzde 59'unu aldı.

Kaynak: AA

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