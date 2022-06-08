ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı - Son Dakika
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ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı

08.06.2022 12:06
ABD'de California'daki Cumhuriyetçi Parti Senato adaylığını Gavin Newsom kazandı

ABD'nin California eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığına Gavin Newsom seçildi.

ABD'nin California eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığına Gavin Newsom seçildi.

New York Post'un haberine göre, ABD Senatosu için Cumhuriyetçi Partiden California'dan aday olan Newsom oyların yüzde 59'unu aldı.

Rakibi Brian Dahle oyların yüzde 15'ini alarak ikinci sıraya yerleşti. Dahle, ön seçimde ikinciliğini koruduğu takdirde 8 Kasım'da Newson ile karşı karşıya gelecek.

New Mexico eyaletinin adayı Mark Ronchetti oldu

New Mexico eyaletinde Cumhuriyetçi Partinin Senato adaylığını yüzde 68 oy alarak Mark Ronchetti kazandı.

Rakibi Rebecca Dow, yüzde 18 oy alarak ikinci sırada yer aldı.

Kasım 2022 ara seçiminde Amerikalılar, Kongrenin Temsilciler Meclisindeki 435 sandalyenin tamamı, Senatodaki 100 sandalyenin de 35'i için sandık başına gidecek.

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Kaynak: AA

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