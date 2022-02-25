ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek

25.02.2022 10:14
ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının yürüttüğü çalışmalar sonucu, ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sanatseverlerle buluşacak.

Türkiye'den kaçırılan 28 eserin iade süreci Bakanlık tarafından yürütülen çalışmalarla başarılı şekilde tamamlandı.

Eserlerin 16'sı ABD'li milyarder Michael Steinhardt'ın antik sanat eseri koleksiyonunda yer alıyordu.

Bakanlığın, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığıyla birlikte yurt dışında yaptıkları çalışmalar kapsamında aynı zamanda 2002- 2021'de yaklaşık 8 bin kültür varlığı tespit edilerek, Türkiye'ye getirildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bugün Manhattan'dan iadesi sağlanan eserlerin tanıtım toplantısını 14.00'te İstanbul Arkeoloji Müzeleri'nde yapacak.

Bakan Ersoy, ayrıca Atatürk Kültür Merkezi'nde tiyatro sanatçılarıyla bir araya gelerek 11.00'de bir açıklama gerçekleştirecek.

YORUMLAR
500
Borsa güne yükselişle başladı Borsa güne yükselişle başladı SPK haftalık bülteni SPK haftalık bülteni

Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Turizm, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek - Son Dakika


Son Dakika
10:15 Çernobil nükleer santrali Rusya'nın eline geçti, Ukrayna İçişleri Bakanı uyardı: Avrupa'yı radyoaktif bulutu kaplayabilir
10:12 Falyalı cinayetinde Sedat Peker izi: Husumetli miydiler?
10:10 Bir Zamanlar Çukurova'da dün akşam neler oldu? Hakan kendisini öldürmeye çalışan kişiyi buldu mu?
10:04 Yargıtay açıkladı: İşyeri telefonunu kullanmak tazminatsız kovulma sebebi!
09:38 Dünya bu toplantıya kilitlenmiş durumda! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı NATO zirvesi toplanıyor!
09:37 Cephe öncesi düğün! Ukraynalı çift savaş başlayınca soluğu kilisede aldılar! Sonra da cepheye gönüllü yazıldılar
09:36 Hamilelik iddiasına Hadise'den yanıt geldi: Muhteşem gelinliğimi giydikten sonra inşallah
09:33 Rusya Milli Takımı'nın kaptanından Ukrayna'ya destek mesajı: Savaşa hayır
09:29 Gülşen'in 'Sen Affetsen Ben Affetmem' yorumu beğenilmedi!
09:21 5750 kişiye soruldu! Millet İttifakı yükseliyor, en önemli sorun hayat pahalılığı, muhalefet çözer diyenlerin oranı arttı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 10:21:55. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de ele geçirilen Türkiye'ye ait 28 tarihi eser, Türk müzelerinde sergilenecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement