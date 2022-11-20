ABD'de eşcinsellerin toplandığı kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

ABD'nin Colorado eyaletinde, eşcinsellerin bir araya geldiği gece kulübünde düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi yaşamını yitirdi, 18 kişi yaralandı.
Colorado Springs Polis Sözcüsü Pamela Castro, gazetecilere yaptığı açıklamada, sabaha karşı söz konusu gece kulübüne silahlı saldırı düzenlendiğini belirtti.
Olayda 5 kişinin yaşamını yitirdiğini, 18 kişinin yaralandığını belirten Castro, saldırganın yaralı olarak ele geçirildiğini bildirdi.
Castro, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.
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