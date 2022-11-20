ABD'de eşcinsellerin toplandığı kulübe düzenlenen silahlı saldırıda 5 kişi öldü

Castro, saldırının nedeninin henüz belirlenmediğini ve soruşturmanın Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ile ortaklaşa yürütüldüğünü aktardı.

Kaynak: AA

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