Yazar Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası - Son Dakika
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Yazar Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası

10.05.2023 00:39

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump, yazar E. Jean Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulanarak 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verildi. Öte yandan Trump'ın Sözcüsü Steven Cheung, eski ABD Başkanı'nın temyize gideceğini söyledi.

E. Jean Carroll'ın ABD'nin eski Başkanı Donald Trump hakkında yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği ve iftira attığı iddiası ile 25 Nisan'da açılan davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri kararını verdi. Jüri, yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump'ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll'a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar olmak üzere Carrol'a 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.

"TAM BİR REZALET"

Donald Trump'tan ilk açıklama geldi. Trump, Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, jürinin kararını "tam bir rezalet" olarak nitelendirerek, bunun "tüm zamanların en büyük cadı avının devamı" olduğunu ifade etti.

"MAĞAZANIN SOYUNMA ODASINDA SALDIRDI"

Trump hakkındaki suçlamaları ilk kez 2019'da yazdığı anı kitabında dile getiren 79 yaşındaki Carroll mahkemede yaptığı konuşmada, Trump'la iddia edilen cinsel saldırıdan yıllar önce tanıştığını ve onu "çok cana yakın" ve "havalı" bulduğunu ifade etmişti. Carroll, Trump'ın kendisine 1995 veya 1996 yılında Manhattan'da bulunan Bergdorf Goodman alışveriş merkezinde bir mağazanın soyunma odasına götürdüğünü ve kapıyı kapatarak duvara ittiğini ardından cinsel saldırıda bulunduğunu aktarmış, konuşması sırasında gözyaşlarına boğulan Carroll, Trump'ı geri ittiğini ifade etmişti.

Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu, 5 milyon dolar tazminat cezası aldı

"HAYATIMI GERİ ALMAK İÇİN BURADAYIM"

Carroll, "Donald Trump bana tecavüz ettiği için buradayım ve bunun hakkında yazdığımda yalan söyledi ve bunun olmadığını söyledi. İtibarımı paramparça etti ve ben hayatımı geri almak için buradayım" ifadelerini kullanmıştı. Carroll, olayın ardından kendisini suçladığını, işini kaybedeceğinden ve Trump'ın kendisine misilleme yapacağından korktuğu için sessiz kaldığını belirtmişti.

"DÜZMECE VE YANLIŞ HİKAYE"

Davanın duruşmalarına katılmayan Trump, ilk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Davanın ceza mahkemesi yerine hukuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle Trump'ın "cinsel suçlu" olarak kayıt yaptırması gerekmiyor. Davaya ilişkin daha önceki açıklamalarında Carroll'ın avukatını "siyasi bir ajan", tecavüz iddiasını ise "uydurma bir aldatmaca" olarak nitelendiren Trump, "Bu bir düzmece ve yanlış hikaye. Cadı avı" ifadelerini kullanmıştı.

Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu, 5 milyon dolar tazminat cezası aldı

İKİ MAĞDUR KADIN DAHA DİNLENDİ

Jüri dava kapsamında ayrıca, Trump tarafından cinsel tacize uğradıklarını iddia eden Jessica Leeds ve Natasha Stoynoff'u da dinledi. Leeds, 1979 yılında uçakta seyahat ettiği sırada yan koltukta oturan Trump'ın kendisine cinsel tacizde bulunduğunu öne sürmüştü. Stoynoff ise, 2005 yılında röportaj yapmak üzere Trump'ın Florida'daki malikanesine gittiğini ve Trump'ın burada kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia etmişti.

TRUMP HAKKINDA 34 SUÇLAMA

Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 130 bin dolarlık "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında 4 Nisan'da hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanmış, Trump'ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları iddianamede yer almıştı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görülmüştü. Davadaki bir sonraki duruşmanın New York'ta 4 Aralık'ta yapılacağı açıklanmıştı.

Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu, 5 milyon dolar tazminat cezası aldı

TEMYİZE GİDECEK

Öte yandan Trump'ın Sözcüsü Steven Cheung, eski ABD Başkanı'nın temyize gideceğini söyledi. Dava temyizde olduğu sürece Trump'ın söz konusu tazminatı Carroll'a ödemek zorunda kalmayacağı aktarıldı.

Kaynak: İHA
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Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, 3. Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yazar Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yazar Carroll'a cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulunan eski ABD Başkanı Trump'a 5 milyon dolar tazminat cezası - Son Dakika
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