ABD'de yürekleri ağza getiren kaza! Etanol yüklü tren devrilerek alev alev yandı, 800 kişi etkilendi - Son Dakika
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ABD'de yürekleri ağza getiren kaza! Etanol yüklü tren devrilerek alev alev yandı, 800 kişi etkilendi

31.03.2023 10:26

ABD'nin Minnesota eyaletinde etanol taşıyan trenin raydan çıkarak alev alması üzerine bölgedeki 800 kişi tahliye edildi. Kazanın üzerinden saatler geçmesine karşın yangının sürdüğünü dile getiren yetkililer, etanol ve mısır şurubu içeren karışık yük taşıyan 22 vagonun raydan çıktığı ve devrilen tanklardan birçoğunun alev aldığını belirtti. Öte yandan Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, "Şu anda herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmemiştir" şeklinde konuştu.

Raymond şehrinde etanol yüklü vagonların devrilmesi sonucu yangın çıktı, 800 kişiyi yerinden eden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Çevre Koruma Dairesi, yangının, kazanın üzerinden 8 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala devam ettiğini duyurdu.

ABD'de etanol yüklü trenin devrilmesi sonucu yangın çıktı, bölgedeki 800 kişi tahliye edildi

"22 VAGON RAYDAN ÇIKTI, TANKLAR ALEV ALDI"

Taşıyıcı şirket BNSF Demir Yolu'ndan yapılan açıklamada, "etanol ve mısır şurubu içeren karışık yük taşıyan" 22 vagonun raydan çıktığı ve devrilen tanklardan birçoğunun alev aldığı belirtildi. Sebebi araştırılan kaza nedeniyle bölgeden geçen ana yolun kapandığı bildirildi.

ABD'de etanol yüklü trenin devrilmesi sonucu yangın çıktı, bölgedeki 800 kişi tahliye edildi

"HERHANGİ BİR YARALANMA VEYA ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ"

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Twitter'dan, Federal Demir Yolu İdaresi görevlilerinin tren kazasının yaşandığı bölgede olduğunu kaydederek, "Şu anda herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmemiştir. Olayı yakından takip ediyoruz ve soruşturmaya dahil olacağız" ifadelerine yer verdi.

ABD'de etanol yüklü trenin devrilmesi sonucu yangın çıktı, bölgedeki 800 kişi tahliye edildi

GEÇEN AY TREN RAYDAN ÇIKMIŞTI

Ohio eyaletinde de 3 Şubat'ta Norfolk Southern isimli demir yolu firmasına ait kimyasal atık taşıyan tren raydan çıkmış, devrilen vagonlardan saçılan atıklar çevreyi kirletmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel ABD'de yürekleri ağza getiren kaza! Etanol yüklü tren devrilerek alev alev yandı, 800 kişi etkilendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ABD'de yürekleri ağza getiren kaza! Etanol yüklü tren devrilerek alev alev yandı, 800 kişi etkilendi - Son Dakika
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