ABD'de yürekleri ağza getiren kaza! Etanol yüklü tren devrilerek alev alev yandı, 800 kişi etkilendi

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Raymond şehrinde etanol yüklü vagonların devrilmesi sonucu yangın çıktı, 800 kişiyi yerinden eden kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. ABD Çevre Koruma Dairesi, yangının, kazanın üzerinden 8 saatten fazla süre geçmesine rağmen hala devam ettiğini duyurdu.

"22 VAGON RAYDAN ÇIKTI, TANKLAR ALEV ALDI"

Taşıyıcı şirket BNSF Demir Yolu'ndan yapılan açıklamada, "etanol ve mısır şurubu içeren karışık yük taşıyan" 22 vagonun raydan çıktığı ve devrilen tanklardan birçoğunun alev aldığı belirtildi. Sebebi araştırılan kaza nedeniyle bölgeden geçen ana yolun kapandığı bildirildi.

"HERHANGİ BİR YARALANMA VEYA ÖLÜM BİLDİRİLMEDİ"

Ulaştırma Bakanı Pete Buttigieg, Twitter'dan, Federal Demir Yolu İdaresi görevlilerinin tren kazasının yaşandığı bölgede olduğunu kaydederek, "Şu anda herhangi bir yaralanma veya ölüm bildirilmemiştir. Olayı yakından takip ediyoruz ve soruşturmaya dahil olacağız" ifadelerine yer verdi.

GEÇEN AY TREN RAYDAN ÇIKMIŞTI

Ohio eyaletinde de 3 Şubat'ta Norfolk Southern isimli demir yolu firmasına ait kimyasal atık taşıyan tren raydan çıkmış, devrilen vagonlardan saçılan atıklar çevreyi kirletmişti.