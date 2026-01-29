ABD'de Federal Birliklerin Maliyeti 496 Milyon Dolar

ABD'de federal birliklerin Haziran-Aralık 2025'te ülke içi farklı şehirlere konuşlandırılmasının toplam maliyetinin yaklaşık 496 milyon dolar olduğu bildirildi.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi (CBO), Donald Trump yönetiminin geçen yılın ikinci yarısında Ulusal Muhafızlar dahil federal birliklerin ülke içi konuşlandırmasının maliyetini raporladı.

Rapora göre Haziran-Aralık 2025'te Kaliforniya, Tennessee, Oregon, Illinois, Texas, Louisiana ile başkent Washington'a Ulusal Muhafızlar dahil federal birlikler konuşlandırıldı.

Bu dönemde ülke içi birlik konuşlandırma yaklaşık 496 milyon dolara mal olurken, konuşlandırılan her bir asker için günde ortalama 260 dolar veya yılda 95 bin dolar harcama yapıldı.

Konuşlandırmanın 2026'da devam etmesi halinde aylık 93 milyon dolara, sadece bir şehre 1000 federal birlik konuşlandırmanın 18 ila 21 milyon dolara mal olabileceği aktarıldı.

Konuşlandırma maliyetine, maaş, sosyal hak, konaklama, yemek ve ulaşım masrafları da dahil edildi.

Senato Bütçe Komitesi üyesi Demokrat Senatör Jeff Merkley, yaptığı açıklamada, konuşlandırma maliyeti nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump'a yüklendi.

Merkley, "Trump, vergi mükelleflerinin fonlarını, halk üzerindeki otoriter kontrolünü yasa dışı şekilde sıkılaştırmak için bir silah olarak kullanıyor. Buna son verilmeli." ifadesini kullandı.