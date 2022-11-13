ABD'de gösteri sırasında havada çarpışan 2 uçakta 6 kişi öldü - Son Dakika
Üye Girişi

ABD'de gösteri sırasında havada çarpışan 2 uçakta 6 kişi öldü

13.11.2022 20:10
ABD'de gösteri sırasında havada çarpışan 2 uçakta 6 kişi öldü

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında dün iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Dallas kentinde düzenlenen hava gösterisi sırasında dün iki gösteri uçağının havada çarpışması sonucu 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.

ABD'nin Teksas eyaletinde Dallas Executive Havalimanı'ndaki "Wings Over Dallas" hava gösterisi sırasında Boeing B-17 ve Bell P-63 tipi iki gösteri uçağı havada çarpışmıştı. Dallas Bölge Yargıcı Clay Jenkins yaptığı açıklamada, gösteride meydana gelen kazada 6 kişinin hayatını kaybettiğini ifade ederek, yetkililerin kurbanların kimliklerini tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Müttefik Pilotlar Derneği tarafından yapılan açıklamada ise, eski üyelerinden Terry Barker ve Len Root'un B-17 tipi uçakta olduğu ve hayatlarını kaybettiği belirtildi. - DALLAS

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500
ABD'de havada çarpışan iki gösteri uçağındaki 6 kişinin öldüğü açıklandı ABD'de havada çarpışan iki gösteri uçağındaki 6 kişinin öldüğü açıklandı ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı ABD'de hava gösterisinde 2 uçak çarpıştı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Teksas, Dallas, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa ABD'de gösteri sırasında havada çarpışan 2 uçakta 6 kişi öldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Galibiyet sonrası konuşan Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: Soyunma odasına girer girmez üzücü haberi öğrendik
20:15 Filistin'de öldürülen köpek başına para ödülü koyan belediye başkanı şaka yaptığını iddia etti
20:09 Konyaspor, deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup etti
19:32 Spor camiasından İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı sonrası geçmiş olsun mesajları
18:27 İstiklal'deki bombalı saldırıdan sonra sosyal medyanın yavaşlama sebebi ortaya çıktı: BTK bant daraltma uygulaması yapıyor
18:30 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstiklal Caddesi'ndeki bombalı saldırı hakkında ilk açıklama: Terör kokusu var
18:27 Taksim'deki bombalı saldırı sonrası Beşiktaş-Antalyaspor maçı ileri bir tarihe alındı
18:26 İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu bombalı saldırının yaşandığı İstiklal Caddesi'nde
18:23 Sosyal medyada "Taksim'deki bombalı saldırı" başlığıyla paylaşılan videonun 2016 yılına ait olduğu belirlendi
18:17 İstiklal Caddesi'ndeki patlama yürekleri parçaladı! Muhalefet liderlerinden arka arkaya paylaşımlar geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2022 20:47:20. #1.13#
SON DAKİKA: ABD'de gösteri sırasında havada çarpışan 2 uçakta 6 kişi öldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement