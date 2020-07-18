ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor - Son Dakika

ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor

ABD'nin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken maske takma zorunluluğu konusunda da tartışmalar devam ediyor.

ABD'nin çoğu eyaletinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları hızla artmaya devam ederken maske takma zorunluluğu konusunda da tartışmalar devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum

Ülke genelinde 138 binden fazla insanın hayatını kaybettiği Kovid-19 vakaları çoğu eyalette artarken Amerikan medyasında yer alan haberlerde, hastaneye yatışlarda da birçok eyaletin durumu "kırmızı bölge" olarak değerlendirildi.

Teksas ve Arizona eyaletlerinde ise hastanelere cesetleri koymak için soğutucu aletler ve soğutmalı römorkların getirildiği belirtildi.

Ekonomiye dönüşün durdurulması tavsiyesi

CNN televizyon kanalının yayınladığı haberde, Beyaz Saray için hazırlanmış bir belgede, virüs vakalarında patlama yaşanan ve "kırmızı bölge" olarak adlandırılan 18 eyalette ekonomiye kademeli dönüşün durdurulması ve mevcut tedbirlerin sıkılaştırılması gerektiğine işaret edildiği öne sürüldü.

Haberde, "kırmızı bölge" tanımlı bölgede geçen hafta boyunca vakaların 100 bin kişide 100'ün üzerinde bir rakamla seyrettiği belirtilirken, bu eyaletlerin isimleri Alabama, Arkansas, Arizona, California, Florida, Georgia, Iowa, Idaho, Kansas, Louisiana, Mississippi, Kuzey Carolina, Nevada, Oklahoma, Güney Carolina, Tennessee, Teksas ve Utah olarak sıralandı.

Maske takma konusundaki tartışmalar ısınıyor

Kovid-19 vakalarının yükselişte olduğu bir başka eyalet Utah'ta ise velilerin maske giymeden katıldığı okul toplantısı iptal edildi.

Utah İlçe Komiseri Tanner Ainge toplantı odasına velilerin çoğunun, karara uymayı reddederek maskesiz gelmesi üzerine, "Bu, yapmamız gereken şeyin tam tersidir." şeklinde tepkisini dile getirdi.

Utah polisi, kapalı alanlarda ve sosyal mesafenin korunamayacağı dış mekanlarda maske takılması zorunluluğunun perşembe gecesi itibarıyla başlayacağını duyurmuştu.

Ülke genelinde 3 milyon 700 binden fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü ABD'de, günlük vakaların hızlı artışının sürdüğü bölgelerin de dahil olduğu birçok eyalette maske takmanın zorunlu olup olmaması konusunda tartışmalar devam ediyor.

Okulların yeni sezonda açılması ve çocukların okullarda eğitim görmesi konusuna sıcak bakan ve aynı zamanda maske takmanın zorunlu hale getirilmesine karşı çıkan eyaletlerin çoğunluğunun Cumhuriyetçi kanada yakın olduğu görülüyor.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, bir gün önce, ülkede virüs bulaşan kişi sayısının son 24 saatte 78 bin 695 artışla günlük yeni bir rekor kırmıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Teksas, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2020 03:07 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

00:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi 23:54 "Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu 23:43 Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum 23:00 Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı 22:15 Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı 21:09 Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı 20:50 Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti 19:43 Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti 18:47 Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi 18:29 Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu 17:00 Putin'den 150 bin askere sürpriz talimat! Beş günlük dev askeri tatbikat başladı 16:59 İzmir'de koronavirüse rağmen otel rezidansında parti 25 kişiye 78 bin lira ceza kesildi 15:54 15 Temmuz gecesi "Yönetime el koyduk" mesajı atan oyuncu Süleyman Sacit Konuk için istenen ceza belli oldu 15:47 Bilim insanları 100 yıldır aradıkları metal yiyen bakteriyi tesadüf eseri buldu 15:37 Telefon dolandırıcıları iş başında! Yaşlı adamın kızının dikkati 200 bin lirayı kurtardı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski başyaver Yazıcı'ya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi
00:32
"Huysuz Virjin" olarak tanınan sanatçı Seyfi Dursunoğlu'nun ölüm nedeni belli oldu
23:54
Acun Ilıcalı'dan Bakan Koca'nın Survivor finali eleştirisine yanıt: İstenmeden oluşan bir durum
23:43
Hayatını kaybeden "Huysuz Virjin" lakaplı Seyfi Dursunoğlu, mirasını Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bıraktı
23:00
Katil zanlısının 8 parçaya böldüğü cansız beden için poşet almaya gittiği anlar ortaya çıktı
22:15
Mansur Yavaş, "torpille" belediyeye işe girenlerin listesini dev ekranda yayınladı
21:09
Başından vurulmuş halde bulunan asker, sağlık ekiplerini seferber etti
20:50
Pazarda müşteri kapma tartışmasında 4 kardeşin dövdüğü Hasan, hayatını kaybetti
19:43
Polis operasyonunda gizli bölmede yakalanan kadın, "Size şaka yaptık" dedi
18:47
Kendisinden haber alınamayan mahalle bekçisi ölü bulundu
18:29
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2020 03:47:12. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de günlük Kovid-19 vakaları hızla artarken maske tartışmaları devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]