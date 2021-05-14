ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu - Son Dakika

ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu

14.05.2021 11:26
ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu, System.String[]

ABD'de 2 yaşında bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla 22 yaşındaki annesini bacağından, 25 yaşındaki babasını ise kafasından vurdu. Silahın geri tepmesi sonucu küçük çocuk da yaralanırken, ailenin üç üyesinin de hastaneye kaldırıldığı ancak hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Öte yandan trajik olay sırasında odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu belirtildi.

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla ebeveynlerine ateş etti. Maine eyaletinde 12 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda 25 yaşındaki baba kafasından, 22 yaşındaki anneyse bacağından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Sagadahoc County Şerifi Joel Merry, küçük çocuğun da silahın geri tepmesi sonucu yaralandığını bildirdi. New York Post, ailenin üç üyesinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

"OLAY TRAJİK BİR ŞEKİLDE SONLANABİLİRDİ"

"Çocuğun silahı nasıl aldığını ve ateşlediğini fazlasıyla merak ediyoruz" diyen Merry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay araştırılıyor. Yaşananlar tedirgin edici olsa da daha trajik bir şekilde sonlanabilirdi."

ODADA 3 HAFTALIK BAŞKA BİR BEBEK DAHA VARDI

Odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu görüldü. Yetkililer küçük çocuğun, aileyle birlikte yaşayan ancak olay sırasında evde olmayan büyükannesine teslim edildiğini söyledi.

ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu

Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs, 3. Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu - Son Dakika Dünya


YORUMLAR (3)
  • Tramp: F.b.l genel başkan yapmaları lazım. Da haberi inandırıcı bulmadım.iki yaşında bir çocuğun parmak gücü tetiğe yetse bile birinin ayağı diğerinin kafası iki el ateş demektir ilk elde çocuk dengeyi bozar zaten diğeri adamın kafası kızın bacaklarının orda olabilir çocuk kıskanır ateş eder. Bir taşla iki kuş yada adam kızı ayaklarından vurup korkudan kendine ateş etmiştir suçu çocuğun üstüne atıyorlar gerçi bu bizde olur yabancı kültüründe yok. Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • John simit: ABD de büyük ilerleme var. Yakında kundaktaki çocukta adam vurursa onları kimse tutamaz)))) Cevap Yaz 7 0 Yayından Kaldır

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