ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla ebeveynlerine ateş etti. Maine eyaletinde 12 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda 25 yaşındaki baba kafasından, 22 yaşındaki anneyse bacağından vuruldu.
Sagadahoc County Şerifi Joel Merry, küçük çocuğun da silahın geri tepmesi sonucu yaralandığını bildirdi. New York Post, ailenin üç üyesinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.
"Çocuğun silahı nasıl aldığını ve ateşlediğini fazlasıyla merak ediyoruz" diyen Merry, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Olay araştırılıyor. Yaşananlar tedirgin edici olsa da daha trajik bir şekilde sonlanabilirdi."
Odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu görüldü. Yetkililer küçük çocuğun, aileyle birlikte yaşayan ancak olay sırasında evde olmayan büyükannesine teslim edildiğini söyledi.
Son Dakika › Dünya › ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu - Son Dakika Dünya