ABD'de hayrete düşüren olay! 2 yaşındaki bir çocuk annesini bacağından, babasını ise kafasından vurdu

ABD'de 2 yaşındaki bir çocuk, komodinin üzerinden aldığı bir tabancayla ebeveynlerine ateş etti. Maine eyaletinde 12 Mayıs sabahı gerçekleşen olayda 25 yaşındaki baba kafasından, 22 yaşındaki anneyse bacağından vuruldu.

HAYATİ TEHLİKELERİ BULUNMUYOR

Sagadahoc County Şerifi Joel Merry, küçük çocuğun da silahın geri tepmesi sonucu yaralandığını bildirdi. New York Post, ailenin üç üyesinin hastaneye kaldırıldığını ve hayati tehlikelerinin bulunmadığını aktardı.

"OLAY TRAJİK BİR ŞEKİLDE SONLANABİLİRDİ"

"Çocuğun silahı nasıl aldığını ve ateşlediğini fazlasıyla merak ediyoruz" diyen Merry, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Olay araştırılıyor. Yaşananlar tedirgin edici olsa da daha trajik bir şekilde sonlanabilirdi."

ODADA 3 HAFTALIK BAŞKA BİR BEBEK DAHA VARDI

Odada 3 haftalık başka bir bebeğin daha olduğu görüldü. Yetkililer küçük çocuğun, aileyle birlikte yaşayan ancak olay sırasında evde olmayan büyükannesine teslim edildiğini söyledi.