ABD'de Hindu Tapınağına Nefret Saldırısı
51 dakika önce
ABD'nin Kentucky eyaletinde bir Hindu tapınağı nefret suçunun hedefi oldu.
ABD
'nin Kentucky
eyaletinde bir Hindu tapınağı nefret suçunun hedefi oldu. Louisville
Emniyet Müdürü Steve Conrad, "The Courier Journal"a yaptığı açıklamada, Swaminarayan Tapınağı'nın, kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerce bu hafta içinde nefret içerikli mesajlar yazılarak tahrip edildiğini belirtti.
Conrad, camları kırılan tapınağın duvarlarına sprey boya ile nefret içerikli mesajlar yazıldığını ifade ederek yetkililerin halkın güvenliğini sağlamak için pazar günü tapınakta olacağını söyledi. Hindistan
basınında çıkan haberlerde, tapınaktaki ana salonda bir sandalyeye bıçak saplandığı ve Hindu inancına ait kutsal figürlerin siyah spreyle boyandığı bilgisi paylaşılırken, Amerikalı yetkililerin olayla ilgili nefret suçu kapsamında soruşturma başlattığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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