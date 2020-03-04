ABD'de hortum felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa ABD'de hortum felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi - Son Dakika

ABD'de hortum felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi

6 saat önce

ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde ölü sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

ABD'de hortum felaketinde ölü sayısı 22'ye yükseldi, System.String[]

ABD'nin Tennessee eyaletinde meydana gelen hortum felaketinde ölü sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.


ABD'nin Tennessee eyaletini vuran şiddetli fırtına ve hortum nedeniyle ölü sayısının 22'ye ulaştığı, yaklaşık 150 kişinin de yaralanarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Tennessee Acil Durum Yönetim Ajansı, Putnam'da 16, Wilson'da 3, Davidson'da 2, Benton'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Fırtına nedeniyle çok sayıda ev ve binanın tahrip olduğu, yüzlerce kişinin evsiz kaldığı belirtildi.


Eyaletin başkenti Nashville'nin Belediye Başkanı John Cooper, kentte 48 binanın yıkıldığını, bölgede kurtarma ekiplerinin çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı. Nashville'nin doğusunda yer alan Putnam County'deki Cookeville bölgesinin ağır hasar aldığı kaydedildi. - TENNESSEE

Amerika Birleşik Devletleri, Tennessee, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 12:12 Kaynak: İHA
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