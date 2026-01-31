ABD'de Hükümet Kısmi Kapatıldı

ABD'de Başkan Donald Trump'ın desteklediği bütçe paketinin Senato'nun onayına rağmen Temsilciler Meclisi'nin oylamasına sunulamamasının ardından federal hükümette kısmi kapanışa gidildi.

ABD'de federal hükümet, Temsilciler Meclisi'nin ABD Başkanı Donald Trump'ın desteklediği bütçe paketini oylamaması nedeniyle kısmi kapanışa gitti. Senato'nun söz konusu paketi akşam saatlerinde 71 "evet", 29 "hayır" oyuyla onaylamasına rağmen Temsilciler Meclisi'nin Pazartesi gününe kadar Washington'a dönmeyecek olması nedeniyle söz konusu bütçe yasalaştırılamadı. Bu nedenle yerel saat ile 00.01 itibariyle hükümetin kısmi kapanışı yürürlüğe girdi. Kapanmanın kısa süreli olması ve federal hizmetlerin büyük bölümünde ciddi aksamalar yaşanması öngörülmüyor.

Senato tarafından onaylanan anlaşma, ABD İç Güvenlik Bakanlığı'na yönelik finansmanı daha geniş bir bütçe paketinden ayırmayı öngörüyor. Bu düzenleme sayesinde ABD Kongresi üyeleri, federal göçmenlik ajanlarına yönelik yeni kısıtlamaları değerlendirirken, ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Çalışma Bakanlığı gibi kurumların harcamalarını onaylayabilecek.

ABD hükümeti 43 gün kapalı kalmıştı

Cumhuriyetçi ve Demokrat partilerden milletvekilleri, hükümetin göçmenlik uygulamalarına ilişkin tartışmaların idare alanında diğer faaliyetleri aksatmaması için yoğun çaba gösteriyor. Bu durum, geçtiğimiz yılın son aylarında yaşanan hükümet kapanmasıyla belirgin bir zıtlık oluşturuyor. ABD'de federal hükümet, Kongre'nin 2026 mali yılı öncesinde geçici bütçe yasasını onaylayamaması nedeniyle son olarak 1 Ekim 2025'te kapanmıştı. Cumhuriyetçiler ile Demokratların sağlık politikaları konusunda sert şekilde karşı karşıya geldiği söz konusu süreçte, federal hükümet 43 gün boyunca kapalı kalmış, bu durum ABD ekonomisine yaklaşık 11 milyar dolarlık bir maliyet getirmişti. Kapanma ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Kasım 2025'te bütçe yasasını imzalamasıyla sona ermişti. Söz konusu yasa, çoğu federal kuruma 30 Ocak'a kadar, bazılarına ise mali yıl sonuna kadar finansman sağlamıştı.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın finansmanının kısıtlanması istenmişti

Demokrat milletvekilleri, Minnesota eyaletinin Minneapolis kentinde Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) görevlilerinin ikinci bir ABD vatandaşını vurmasının ardından Trump'ı İç Güvenlik Bakanlığı'nın faaliyetlerini yeniden gözden geçirme konusunda harekete geçirmek için Senato'da bütçe paketini engelleme tehdidinde bulunmuştu.

Demokratların talepleri

Demokratlar, federal göçmenlik ajanlarının gezici devriye faaliyetlerine son verilmesini, görev sırasında vücut kamerası takmalarının zorunlu hale getirilmesini ve yüzlerini kapatmalarının yasaklanmasını talep ediyor. Ayrıca Demokratlar, göçmenlik ajanlarının arama yapabilmek için kendi kurum yetkilileri yerine bir yargıçtan arama izni almasını zorunlu kılacak düzenlemeler istiyor. Cumhuriyetçiler ise söz konusu önerilerin bir kısmına açık olduklarını belirtiyor. - WASHINGTON