ABD'de ICE Polisine Ateşle Cevap: Bir Kadın Öldürüldü

08.01.2026 08:59
Minnesota'da ICE polisleri, aracındaki kadını vurdu; tartışmalı savunmalar ve siyasi açıklamalar gündemde.

ABD'nin Minnesota eyaletinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polisleri, ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü.

ABD'nin Minnesota eyaletindeki Minneapolis kentinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) polislerinin, göçmenlere yönelik operasyonları sırasında ABD vatandaşı bir kadını aracında silahla vurarak öldürdü. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Tricia McLaughlin, olayın ardından yaptığı açıklamada, kadının 'polis memurunu ezmeye çalışırken' vurulduğunu savundu.

İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem ise bir kadının ICE memurlarını 'ezmeye çalıştığını ve aracıyla onlara çarptığını' ileri sürerek, "Bizim bir memurumuz hızlı ve savunmacı bir şekilde hareket ederek, kendisini ve çevresindekileri korumak için ateş etti" dedi.

Minnesota Valisi Tim Waltz da sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Noem'in açıklamasına tepki gösterdi. Waltz, kadının, ICE memuru tarafından vurularak öldürülmeden önce 'aracını silah olarak kullandığı' iddiasını reddederek, "Videoyu gördüm. Bu propaganda makinesine inanmayın" ifadesini kullandı.

TRUMP: OLAYIN SORUMLUSU 'RADİKAL SOL'

ABD Başkanı Donald Trump, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, olayın 'nefsi müdafaa' olduğunu savundu. Olayın 'korkunç' olduğunu belirten Trump, "Olayda bağıran kadın, açıkça profesyonel bir provokatördü ve arabayı kasıtlı ve acımasızca ICE memurunun üzerine sürdü, memur da kendini savunmak için ona ateş etmiş görünüyor" açıklamasında bulundu.

Trump, olayın sorumlusunun 'radikal sol' olduğunu iddia ederek, bu grubun göçmenlik konusunda görev yapan polisleri hedef aldığını öne sürdü.

Kaynak: DHA

İnsan Hakları, Minnesota, Güvenlik, Dünya, Suç, Son Dakika

