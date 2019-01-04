Son Dakika Haberleri: ABD'de İşsizlik Aralık'ta 0.2 Puan Artışla Yüzde 3.9'a Çıktı

ABD'de İşsizlik Aralık'ta 0.2 Puan Artışla Yüzde 3.9'a Çıktı

1 saat önce

– ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayında işsizliğin, bir önceki aya göre 0.2 puan artışla yüzde 3.9'a yükseldiğini açıkladı.

ABD'de İşsizlik Aralık'ta 0.2 Puan Artışla Yüzde 3.9'a Çıktı, System.String[]
ABD Çalışma Bakanlığı Aralık ayında işsizliğin, bir önceki aya göre 0.2 puan artışla yüzde 3.9'a yükseldiğini açıkladı.

Yayınlanan raporda, Aralık ayında 312 bin kişilik yeni tarım dışı istihdam yaratılmış olmasına karşın, işsizlikte meydana gelen artışın, iş gücü piyasasına yeni giren ya da geri dönen kişilerden kaynaklanmış olabileceği belirtildi. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:02 Kaynak: DHA

Ekonomi
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