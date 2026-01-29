ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı - Son Dakika
Ekonomi

ABD'de İşsizlik Maaşı Başvuruları Beklentiyi Aştı

29.01.2026 17:16
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 209 bine düştü, ancak piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti.

NEW ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada 209 bine inmesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti.

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 24 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya kıyasla 1000 kişi azalarak 209 bine geriledi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 206 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 200 binden 210 bine revize edildi. Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı 2 bin 250 artışla 206 bin 250'ye çıktı.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 17 Ocak ile biten haftada 38 bin azalarak 1 milyon 827 bine gerileyerek Eylül 2024'ten bu yana en düşük seviyesini kaydetti.

Kaynak: AA

