ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü - Son Dakika
Son Dakika Dünya ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü - Son Dakika Dünya

ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü

6 saat önce

ABD'nin Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. 51 yaşındaki saldırgan, dün öğle sonu birkaç saat önce kovulduğu Molson Coors Beverage adlı bira üreticisi firmanın genel merkezinde 5 çalışanı öldürdükten sonra kendini vurdu

ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü, System.String[]

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.


Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.

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Amerika Birleşik Devletleri Başkanı, Donald Trump, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 09:48 
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