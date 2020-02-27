ABD'de işten kovulan bir kişi firmanın genel merkezine silahlı saldırı düzenledi: 5 kişi öldü

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Wisconsin eyaletinin Milwaukee kentinde yaşanan silahlı saldırıda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.



Trump, Beyaz Saray'da koronavirüsle ilgili düzenlediği basın toplantısında, Milwaukee kentindeki silahlı saldırıya ilişkin bir değerlendirme yaptı.