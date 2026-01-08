ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Artıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Artıyor

08.01.2026 20:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi Aralık'ta %3,4 seviyesine yükseldi.

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi geçen yıl aralıkta yüzde 3,4 seviyesine yükseldi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Aralık 2025'e ilişkin Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla yapılan anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi, geçen ay 0,2 puan artarak yüzde 3,4 seviyesine yükseldi.

Tüketicilerin orta ve uzun vadeli enflasyon beklentileri ise değişmeyerek yüzde 3 seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde iş bulma beklentileri serinin en düşük seviyesine gerilerken, iş kaybı beklentileri de kötüleşti.

Harcama ve hanehalkı gelir artışına yönelik beklentiler büyük ölçüde değişmezken, ödemelerde gecikmeye ilişkin beklentiler pandeminin başından bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Hane halkı gelirlerindeki artışa ilişkin beklenti geçen yıl aralıkta 0,1 puan artışla yüzde 3'e çıkarken, harcamalardaki artışa ilişkin beklenti 0,1 puan azalışla yüzde 4,9'e geriledi.

Maliyetlere yönelik artış beklentisi, benzin için yüzde 4'e, gıda için yüzde 5,7'ye ve sağlık hizmetleri çin yüzde 9,9'a, üniversite eğitimi için yüzde 8,3'e ve kira için yüzde 7,7'ye indi.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), geçen yıl kasımda aylık bazda yüzde 0,2 ve yıllık bazda yüzde 2,7 artmıştı.

Aralık 2025'e ilişkin TÜFE verileri, 13 Ocak'ta açıklanacak.???????

Kaynak: AA

Ekonomi, Aralık, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Artıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu Fenerbahçe transferi son anda iptal etti: Acun Ilıcalı hemen talip oldu
ABD’yi ayağa kaldıran cinayet Trump’ın polisleri dehşet saçtı ABD'yi ayağa kaldıran cinayet! Trump'ın polisleri dehşet saçtı
Maduro’nun kaçırılması sonrası ABD’den 3 aşamalı Venezuela planı Maduro'nun kaçırılması sonrası ABD'den 3 aşamalı Venezuela planı
Sarıyer’de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti Sarıyer'de motosikletiyle denize düşen sürücü hayatını kaybetti
ABD’den iç savaşa sürüklenen İran’a yeni tehdit ABD'den iç savaşa sürüklenen İran'a yeni tehdit
Kan donduran cinayet Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal Kan donduran cinayet! Polisin olaydan sonraki tavrı daha da skandal

23:56
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
Fenerbahçe, Matteo Guendouzi ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı
22:58
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
Havalimanı teknikerine canına kıydıran şebeke çökertildi
22:55
Fenerbahçe’den Enes Ünal sürprizi
Fenerbahçe'den Enes Ünal sürprizi
21:36
Minneapolis’te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
Minneapolis'te tansiyon yüksek: Protestoculara polis müdahale etti
21:15
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular İşte o kağıtta yazılanlar
İtalyan dağcılar 52 yıl önce bıraktığı notu buldular! İşte o kağıtta yazılanlar
20:29
Suriye ordusu, Halep’te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Suriye ordusu, Halep'te kritik bölgeyi kontrol altına aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.01.2026 00:50:48. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi Artıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.