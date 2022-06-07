ABD'de Kongre baskını faillerinden "Proud Boys" üyeleri, "kışkırtıcı komplo" kurmakla suçlandı - Son Dakika
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ABD'de Kongre baskını faillerinden "Proud Boys" üyeleri, "kışkırtıcı komplo" kurmakla suçlandı

07.06.2022 01:17
ABD'de Kongre baskını faillerinden "Proud Boys" üyeleri, "kışkırtıcı komplo" kurmakla suçlandı

NEW ABD yakın tarihinde derin iz bırakan hadiseler arasında gösterilen 6 Ocak Kongre baskınında etkin rol oynayan "Proud Boys" grubunun başkanı ve üyelerinin "kışkırtıcı komplo kurduğu" iddia edildi.

NEW ABD yakın tarihinde derin iz bırakan hadiseler arasında gösterilen 6 Ocak Kongre baskınında etkin rol oynayan "Proud Boys" grubunun başkanı ve üyelerinin "kışkırtıcı komplo kurduğu" iddia edildi.

Federal savcılar, aşırı sağ Proud Boys grubunun eski üst düzey lideri Henry Enrique Tarrio ve 4 üyesini, "ABD Başkanı Joe Biden'ın 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmakla" suçladı.

Daha önce de Kongre baskınındaki etkileri konusunda suçlanan ve suçsuz olduklarını iddia eden grubun aleyhindeki son iddianame, 6 Ocak isyanını araştıran ABD Temsilciler Meclisi Komitesi'nin bulgularını ortaya koymak için bu hafta yapılacak kamuya açık oturumların öncesinde geldi.

İddianamenin detaylarında, Tarrio'ya isimsiz biri tarafından "1776 DÖNÜŞ" başlığıyla gönderilen bir belgede, Kongre binası dahil başkent Washington'da birden fazla binayı işgal etme planının paylaşıldığı belirtildi.

Proud Boys, şifreli mesajlaşma programlarını kullanarak miting ve ötesi için planlarını tartışmakla suçlanırken, grubun bir üyesinin 3 Ocak 2021'de "1 milyon vatansever başkaldırıp Kongre binasına dayansa ne yaparlar? Kalabalığa ateş açarlar mı? Bence hayır..." diye yazdığı bilgisi paylaşıldı.

Ağustos ayında Washington DC'deki federal mahkemede yargılanmaları planlanan Tarrio ve arkadaşlarından önce "Oath Keepers" grubu başkanı Stewart Rhodes ve bazı grup üyeleri de aynı olayla ilgili kışkırtıcı komplolar kurmakla suçlanmıştı.

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Kaynak: AA

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