ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 1,4 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 1,4 Arttı

27.01.2026 18:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

S&P Case-Shiller Endeksi'ne göre, ABD konut fiyatları Kasım 2023'te yıllık yüzde 1,4 yükseldi.

ABD'de S&P Cotality Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, geçen yıl kasımda yıllık bazda yüzde 1,4 artarak konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini gösterdi.

S&P Dow Jones Indices, Kasım 2025'e ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayımladı.

Buna göre, ABD'de ulusal konut fiyat endeksi, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 arttı.

Bu dönemde konut fiyatlarının artış hızının değişmediğini ve 2023 ortasından bu yana görülen en zayıf seviyelere yakın seyretmeye devam ettiğini gösteren endeks, geçen yıl ekimde de yıllık yüzde 1,4 yükselmişti.

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks, geçen yıl kasımda yıllık yüzde 1,4 artış kaydetti.

Endekse dair piyasa beklentileri yüzde 1,2 yükselmesi yönündeydi. Endeks, geçen yıl ekimde yüzde 1,3 artmıştı.

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının yıllık bazda en fazla yükseldiği şehir geçen yıl kasımda Chicago oldu. Chicago'da bu dönemde konut fiyatları yıllık bazda yüzde 5,7 arttı.

Chicago'nun ardından konut fiyatlarının en fazla arttığı kentler, yüzde 5 ile New York ve yüzde 3,4 ile Cleveland olarak sıralandı.

Aynı dönemde konut fiyatlarının en fazla düştüğü kent ise yüzde 3,9 azalışla Tampa olarak kaydedildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 1,4 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı Hızla yayılan virüs için Türk uzmandan endişe veren uyarı
Türkiye’nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar Türkiye'nin en uzun nehri dondu, üzerinde eskimo usülü balık avladılar
Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler İşte o anlar Trafiğin ortasında birbirlerine girdiler! İşte o anlar
Suriye Baş Müftüsü Rifai’den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız Suriye Baş Müftüsü Rifai'den Kürt alimlere birlik çağrısı: Selahaddin ruhunun yeniden dirilmesine muhtacız
İtalya’dan İsrail’e nota İtalya'dan İsrail'e nota
Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi Polis, üşüyen çocuğa kendi çorabını çıkarıp giydirdi

18:17
İletişim Başkanı Duran’dan “Suriye’de Kürtler hedef alınıyor“ iddiasına tepki
İletişim Başkanı Duran'dan "Suriye'de Kürtler hedef alınıyor" iddiasına tepki
17:51
Erden Timur’un sahibi olduğu NEF’in binasına silahlı saldırı
Erden Timur'un sahibi olduğu NEF'in binasına silahlı saldırı
17:37
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim ’’Gelirim yok’’ dedi
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasına damga vuran isim! ''Gelirim yok'' dedi
17:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın resmi törenle karşıladığı Nijerya Cumhurbaşkanı Tinubu yere düştü
16:51
Tek maaş ihtimali belirdi Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
Tek maaş ihtimali belirdi! Emekli bayram ikramiyesinde yeni senaryo
16:23
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Kesik baş cinayetinde 2 cani tutuklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.01.2026 18:42:38. #7.11#
SON DAKİKA: ABD'de Konut Fiyatları Yüzde 1,4 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.