ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı - Son Dakika

ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı

29.12.2020 23:03
ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı, System.String[]

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen ve ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkaran tasarıyı bloke etti.

ABD Senatosu Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Mitch McConnell, Demokratlar'ın oylarıyla Temsilciler Meclisinden geçen ve ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımını 2 bin dolara çıkaran tasarıyı bloke etti.

Senato Genel Kurulunda yapılan oturumda, dün, Temsilciler Meclisinde ağırlıklı Demokratlar'ın oylarıyla kabul edilen ekonomik destek paketi gündeme geldi.

Demokratlar'ın Azınlık Lideri Chuck Schumer ve Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın gündeme taşıdığı tasarının oylanmasını, Cumhuriyetçi lider McConnell bloke etti.

McConnell, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bağlamında bireylere yapılacak nakit desteğinin artırılması konusunun gündemlerinde olduğunu ve konuyu hızlıca ele alacaklarını belirtti.

Nakit desteğini artıran yeni bir tasarı sunmayı düşündüklerini kaydeden McConnell, bu tasarıda ABD Başkanı Donald Trump'ın itirazlarına neden olan bazı maddeleri de tasarıya ekleyebileceklerini dile getirdi.

"Bu süreçte başkan, Kongrenin üstesinden gelmesini istediği üç önemli konunun altını çizdi. Senato, bu konuları bu hafta gündemine getirecektir." diye konuşan McConnell, detayına girmediği maddeleri dikkatle ele alacaklarını vurguladı.

ABD Başkanı Trump ile McConnell'ı suçlayan Demokratlar ise nakit desteğinin derhal 2 bin dolara çıkarılmamasının Cumhuriyetçiler'in suçu olduğunu savundu.

McConnell'ın açıklamalarına Twitter hesabından tepki gösteren Trump ise söz konusu tasarının "bir an önce" Senatoda geçirilmesi gerektiğini belirtti.

Sanders'tan savunma bütçesinin yeniden oylanmasına "nakit desteği oylaması" şartı

Demokrat Senatör Sanders ise yaptığı konuşmada, söz konusu nakit desteğinin miktarını artıran tasarının, Senatoda kabul edilmedikçe, Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısının yeniden oylanmasını yavaşlatacağını açıkladı.

Sanders, milyonlarca Amerikalının 600 dolar yerine 2 bin dolar nakit desteği almasının şu an en öncelikli konu olduğunu kaydederek, "Zaten zor durumda olan çalışanlara sırtımızı mı döneceğiz şimdi? Bu tasarı oylanmadıkça savunma bütçesinin yeniden oylanmasını geciktireceğim." dedi.

Senato kurallarına göre, bir senatörün bir tasarının oylamasına geçilmesini bloke etme imkanı bulunuyor ancak 60 senatörün lehte oy kullanması durumunda blokaj kalıyor ve oylamaya geçiliyor.

ABD Başkanı Trump'ın geçen hafta veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısı, dün Temsilciler Meclisinde 3'te 2 çoğunlukla yeniden kabul edilmiş ve Senatoya gönderilmişti.

Söz konusu tasarı, Senatoda da 3'te 2 çoğunlukla kabul edilirse Trump'ın veto yetkisini aşarak doğrudan yasalaşacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Chuck Schumer, Donald Trump, Senato, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının ortaya çıktığı Vuhan'la ilgili korkunç araştırma: Vakalar resmi rakamların 10 katı Bircan Bali, Söylemezsem Olmaz'da Demet Akalın'ın tuvaletini kirleten ünlü ismin Zara olduğunu iddia etti İstanbul Emniyet Müdürü talimat verdi, ekipler harekete geçti! Yetim ve öksüz çocukların yüzü güldü Türkiye'de son 24 saatte 3 kadın öldürüldü Ekrem İmamoğlu, 18 aylık başkanlık döneminde yaptığı 3 hatayı anlattı Seda Akgül'ün ünlü şarkıcıya yönelik "Kadın mı, erkek mi olduğu anlaşılmıyor" sözleri tartışma yarattı Toprağa verdikleri cenazenin anneleri olmadığını öğrenen aile şoke oldu Ünlü iş adamı Sezgin Baran Korkmaz'ın kara parayı nasıl akladığı ortaya çıktı
Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor Süper Lig'de takımlar bay geçtikleri haftanın ardından kazanmakta zorlanıyor         
23:06
Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi Tamir etmek istediği kamyonet çalışınca metrelerce sürüklendi, feci şekilde can verdi         
22:57
İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi İkinci çocuğuna 8,5 aylık hamile olan Meryem Uzerli, karnı burnunda pozlar verdi         
22:18
Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi Hemşire, tuvalette koronavirüs hastası ile cinsel ilişkiye girdi         
21:51
Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu Galatasaraylı basketbolcu Tyus, Real Madrid'e transfer oldu         
21:27
Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu Esenyurt'u karıştıran iddia! Yabancı uyruklu şahıs, 11 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulundu         
20:38
Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu Aylin Sözer'i öldüren zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı! İtirafındaki detaylar kan dondurdu         
18:17
Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı Kaygısızlar'ın 'Kürşat'ı Tevfik İnceoğlu, son görüntüsüyle şaşırttı         
16:55
2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı 2020'de en çok haber olan siyasetçi! Kabinedeki iki bakan, Erdoğan hariç bütün liderleri solladı         
15:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı         
15:14
Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti         
14:18
Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık         
14:03
ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu ABD'de bir markette çıkan kavga gündem yarattı: Irkçı ifadeler kullanan adamın yüzüne teneke kutuyla vurdu         
13:16
Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü Kağıt toplayıcılarının fotoğrafı sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü         
11:06
TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti TRT muhabiri Çin aşılarının önünde poz verdi, fotoğraftaki ilaç firması detayı dikkat çekti         
09:53
Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak Halkbank, esnaf ve sanatkarlara kredilerde yüzde 100'e varan faiz indirimi uygulayacak         
09:39
Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi Oyuncu Tamer Karadağlı, kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi Iraz Yıldız ile görüntülendi         
09:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2020 23:14:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: ABD'de Kovid-19 nakit desteğini 2 bin dolara çıkaran tasarı Senatoya takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei